Потерянные чемоданы раскрывают секреты: что можно найти в забытом багаже

Что, если бы у вас была возможность найти потерянные сокровища? Именно этим уже более 50 лет занимаются посетители "Невостребованного багажа" в Скоттсборо, штат Алабама.
Этот необычный магазин предлагает путешественникам и искателям удачи шанс приобрести вещи из брошенных чемоданов по сниженным ценам. От редких артефактов до предметов роскоши — здесь можно найти всё.
История "Невостребованного багажа" началась в 1970 году, когда Дойл Оуэнс, взяв в долг 300 долларов и пикап, привёз свою первую партию забытых вещей с автобусной станции в Вашингтоне.
Весь товар раскупили за день, и так появился уникальный бизнес.
Сегодня магазин занимает 50 000 квадратных футов и ежедневно пополняется 7000 новыми находками.
Компания скупает чемоданы, оставшиеся без владельцев после 90 дней хранения, не зная заранее, что в них окажется. Хотя это менее 0,03% всего багажа, работы здесь всегда хватает.
За годы существования в магазине встречались действительно удивительные вещи:
Но самой известной находкой стала четырёхфутовая кукла Хоггла из фильма "Лабиринт" 1986 года, обнаруженная в 1997 году и выставленная в музее магазина.
Для тех, кто не может лично посетить магазин, у "Невостребованного багажа" есть интернет-магазин, где можно приобрести одежду, электронику, книги и украшения из забытых чемоданов.
Этот магазин — единственный в стране, занимающийся продажей потерянного багажа. Что найдётся в следующий раз? Это остаётся загадкой, но одно можно сказать точно: каждый визит — это настоящее приключение
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