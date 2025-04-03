Потерянные чемоданы раскрывают секреты: что можно найти в забытом багаже

Что, если бы у вас была возможность найти потерянные сокровища? Именно этим уже более 50 лет занимаются посетители "Невостребованного багажа" в Скоттсборо, штат Алабама.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Багаж

Этот необычный магазин предлагает путешественникам и искателям удачи шанс приобрести вещи из брошенных чемоданов по сниженным ценам. От редких артефактов до предметов роскоши — здесь можно найти всё.

Как всё начиналось

История "Невостребованного багажа" началась в 1970 году, когда Дойл Оуэнс, взяв в долг 300 долларов и пикап, привёз свою первую партию забытых вещей с автобусной станции в Вашингтоне.

Весь товар раскупили за день, и так появился уникальный бизнес.

Масштабы впечатляют

Сегодня магазин занимает 50 000 квадратных футов и ежедневно пополняется 7000 новыми находками.

Компания скупает чемоданы, оставшиеся без владельцев после 90 дней хранения, не зная заранее, что в них окажется. Хотя это менее 0,03% всего багажа, работы здесь всегда хватает.

Необычные находки

За годы существования в магазине встречались действительно удивительные вещи:

Алюминиевый пожарный костюм

Египетская погребальная маска

Одноколесный велосипед

Банка с акульими зубами

Подписанная ковбойская шляпа Гэри Синеса

Даже живая гремучая змея!

Но самой известной находкой стала четырёхфутовая кукла Хоггла из фильма "Лабиринт" 1986 года, обнаруженная в 1997 году и выставленная в музее магазина.

Чем интересен магазин

Популярность. Ежегодно "Невостребованный багаж" посещает более миллиона человек из всех 50 штатов и 40 стран.

Самый дорогой предмет. Кольцо с бриллиантом в 14-каратном золоте, оценённое в 37 050 долларов.

Чаще всего находят… нижнее бельё! Но в продаже — только новое.

Интерактивный опыт. Каждый день в 14:00 проводится акция "Открой сумку-сюрприз", где покупатель первым заглядывает в необработанный багаж.

Не можете приехать? Не проблема!

Для тех, кто не может лично посетить магазин, у "Невостребованного багажа" есть интернет-магазин, где можно приобрести одежду, электронику, книги и украшения из забытых чемоданов.

Уникальное место

Этот магазин — единственный в стране, занимающийся продажей потерянного багажа. Что найдётся в следующий раз? Это остаётся загадкой, но одно можно сказать точно: каждый визит — это настоящее приключение

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона. Общим для всех аукционов принципом является принцип состязательности между потенциальными покупателями.

