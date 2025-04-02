Неожиданный фаворит: туристы всё чаще выбирают этот регион России вместо Турции и Дубая

Зачем тратить сотни тысяч рублей на отдых за границей, если в России есть места, способные удивить не меньше? Помимо традиционно популярных направлений, таких как Крым и Краснодарский край, россияне все чаще выбирают для путешествий Кабардино-Балкарию.
Горные пейзажи, кристально чистый воздух и завораживающие водопады — Кабардино-Балкарская Республика может похвастаться природными богатствами, которые впечатляют даже самых искушенных путешественников.
Главные достопримечательности региона:
Отдых в Кабардино-Балкарии — это еще и возможность познакомиться с самобытной культурой региона. В Нальчике, столице республики, можно посетить музеи, театры и парки, а также попробовать блюда национальной кухни в уютных кафе и ресторанах.
Любителей традиционных праздников порадует ежегодный фестиваль танца "Кабардинка", собирающий гостей со всей страны.
, что Кабардино-Балкария предлагает разнообразный отдых:
"Здесь каждый найдет что-то свое: любители активного отдыха смогут покататься на лыжах и сноуборде, ценители истории — познакомиться с культурой региона, а гурманы — попробовать местную кухню. ", — отмечает владелица туристического агентства "География" Елена Агаршева.
Если вы еще не были в Кабардино-Балкарии, возможно, пора добавить ее в список мест для следующего путешествия.
"К тому же, все достопримечательности находятся на небольшом расстоянии, что позволяет сэкономить время и деньги", — добавляет Елена.
Подробности в материале ИА RuNews24. ru
Кабарди́но-Балка́рская Респу́блика (кабард.-черк. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ; карач.-балк. Къабарты-Малкъар Республика), — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа и является частью Северо-Кавказского экономического района. Столица — город Нальчик.
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