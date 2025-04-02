Неожиданный фаворит: туристы всё чаще выбирают этот регион России вместо Турции и Дубая

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зачем тратить сотни тысяч рублей на отдых за границей, если в России есть места, способные удивить не меньше? Помимо традиционно популярных направлений, таких как Крым и Краснодарский край, россияне все чаще выбирают для путешествий Кабардино-Балкарию.

Фото: freepik.com by lookstudio на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туризм

Природа, от которой захватывает дух

Горные пейзажи, кристально чистый воздух и завораживающие водопады — Кабардино-Балкарская Республика может похвастаться природными богатствами, которые впечатляют даже самых искушенных путешественников.

Главные достопримечательности региона:

Эльбрус — самая высокая вершина Европы, а заодно популярный горнолыжный курорт. Здесь можно кататься на лыжах и сноуборде, наслаждаясь потрясающими видами.

Чегемские водопады — каскад живописных водопадов, окруженных скалами и лесами, идеальное место для прогулок и фотосессий.

Голубые озёра — природное чудо с кристально чистой водой, которая не меняет свою температуру круглый год.

Национальная кухня и культура

Отдых в Кабардино-Балкарии — это еще и возможность познакомиться с самобытной культурой региона. В Нальчике, столице республики, можно посетить музеи, театры и парки, а также попробовать блюда национальной кухни в уютных кафе и ресторанах.

Любителей традиционных праздников порадует ежегодный фестиваль танца "Кабардинка", собирающий гостей со всей страны.

Почему туристы возвращаются сюда снова и снова?

, что Кабардино-Балкария предлагает разнообразный отдых:

"Здесь каждый найдет что-то свое: любители активного отдыха смогут покататься на лыжах и сноуборде, ценители истории — познакомиться с культурой региона, а гурманы — попробовать местную кухню. ", — отмечает владелица туристического агентства "География" Елена Агаршева.

Если вы еще не были в Кабардино-Балкарии, возможно, пора добавить ее в список мест для следующего путешествия.

"К тому же, все достопримечательности находятся на небольшом расстоянии, что позволяет сэкономить время и деньги", — добавляет Елена.

Подробности в материале ИА RuNews24. ru

Уточнения

Кабарди́но-Балка́рская Респу́блика (кабард.-черк. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ; карач.-балк. Къабарты-Малкъар Республика), — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа и является частью Северо-Кавказского экономического района. Столица — город Нальчик.



