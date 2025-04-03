Бандитские караваны в тропическом раю? Как преступность угрожает туристам

Для многих Карибский бассейн — это воплощение тропического рая, где можно понежиться на солнце, расслабиться на пляже и насладиться спокойствием.
Однако эту идиллическую картину нередко омрачают предупреждения для путешественников о росте преступности и активности банд. Недавнее обновление Государственного департамента США повысило уровень тревоги для туристов, посещающих Тринидад и Тобаго — островное государство, состоящее из двух частей.
21 марта США присвоили Тринидаду и Тобаго уровень 3 ("Пересмотрите необходимость поездки"), сославшись на рост насильственных преступлений.
В официальном предупреждении отмечены учащающиеся случаи нападений, ограблений и перестрелок, а также подчеркивается, что иностранцы, включая граждан США, становились жертвами похищений.
Уровень преступности настолько высок, что 30 декабря 2024 года в стране было введено временное чрезвычайное положение, продленное затем до 13 января 2025 года. Особые меры предосторожности рекомендованы путешественникам, планирующим посетить столицу — Порт-оф-Спейн. Американским госслужащим запрещено посещать определенные районы города.
Несмотря на тревожные отчеты, крупные круизные компании, такие как Royal Caribbean и Carnival's Princess Cruises, продолжают включать Порт-оф-Спейн в свои маршруты на 2025 год. Однако пассажирам рекомендуется оставаться в пределах охраняемых круизных терминалов и выбирать экскурсии, организованные самими круизными линиями.
Государственный департамент США делит страны по уровням риска:
Уровень 1 — Соблюдайте обычные меры предосторожности.
Уровень 2 — Проявляйте повышенную осторожность.
Уровень 3 — Пересмотрите необходимость поездки.
Уровень 4 — Откажитесь от поездки.
Несмотря на нынешнюю ситуацию, Порт-оф-Спейн остается известным во всем мире благодаря крупнейшему весеннему карнавалу, наполненному ритмами калипсо и карибской соки. Тем временем остров Тобаго, расположенный к северо-востоку от Тринидада, привлекает туристов своими белоснежными пляжами и тропическими лесами, передает travelandleisure.
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