Бандитские караваны в тропическом раю? Как преступность угрожает туристам

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для многих Карибский бассейн — это воплощение тропического рая, где можно понежиться на солнце, расслабиться на пляже и насладиться спокойствием.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Østby, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мужчина с оружием

Однако эту идиллическую картину нередко омрачают предупреждения для путешественников о росте преступности и активности банд. Недавнее обновление Государственного департамента США повысило уровень тревоги для туристов, посещающих Тринидад и Тобаго — островное государство, состоящее из двух частей.

21 марта США присвоили Тринидаду и Тобаго уровень 3 ("Пересмотрите необходимость поездки"), сославшись на рост насильственных преступлений.

В официальном предупреждении отмечены учащающиеся случаи нападений, ограблений и перестрелок, а также подчеркивается, что иностранцы, включая граждан США, становились жертвами похищений.

Уровень преступности настолько высок, что 30 декабря 2024 года в стране было введено временное чрезвычайное положение, продленное затем до 13 января 2025 года. Особые меры предосторожности рекомендованы путешественникам, планирующим посетить столицу — Порт-оф-Спейн. Американским госслужащим запрещено посещать определенные районы города.

Несмотря на тревожные отчеты, крупные круизные компании, такие как Royal Caribbean и Carnival's Princess Cruises, продолжают включать Порт-оф-Спейн в свои маршруты на 2025 год. Однако пассажирам рекомендуется оставаться в пределах охраняемых круизных терминалов и выбирать экскурсии, организованные самими круизными линиями.

Государственный департамент США делит страны по уровням риска:

Уровень 1 — Соблюдайте обычные меры предосторожности.

Уровень 2 — Проявляйте повышенную осторожность.

Уровень 3 — Пересмотрите необходимость поездки.

Уровень 4 — Откажитесь от поездки.

Несмотря на нынешнюю ситуацию, Порт-оф-Спейн остается известным во всем мире благодаря крупнейшему весеннему карнавалу, наполненному ритмами калипсо и карибской соки. Тем временем остров Тобаго, расположенный к северо-востоку от Тринидада, привлекает туристов своими белоснежными пляжами и тропическими лесами, передает travelandleisure.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

