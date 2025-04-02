Зелёная революция! Как Копенгаген превращает крыши в экологические оазисы

В Копенгагене, столице Дании, зелень можно найти не только в парках и на бульварах, но и на крышах домов и общественных зданий.
Город внедрил законодательство, обязывающее новые строения иметь зеленые кровли, это стало неотъемлемой частью его градостроительной политики.
Этот шаг подтверждает заинтересованность города в сохранении окружающей среды, борьбе с изменением климата и улучшении качества жизни. Как работает закон о зеленых крышах в Копенгагене? С 2010 года ратуша города требует, чтобы все новые здания с крышами наклона менее 30 градусов были оборудованы садами на верхушке.
Эти зеленые кровли помогают в поглощении дождевой воды, предотвращая наводнения, улучшают теплоизоляцию, снижая энергопотребление, способствуют увеличению биоразнообразия городской среды, привлекая насекомых и птиц. Также многие исторические здания обязаны приспособить свои кровли, и на это предоставляются государственные субсидии.
С момента введения закона было установлено более 20 тыс. квадратных метров зеленых крыш. Некоторые из них доступны для общественного пользования, здесь есть огороды, зоны отдыха и детские площадки. Температура под зелеными крышами может быть на 5 °C ниже, особенно в летний период. Растительность помогает очищать воздух от загрязнителей, передает correiobraziliense.
Кро́вля — верхний элемент покрытия здания, подвергающийся атмосферным воздействиям.
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