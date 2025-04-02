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Самый дешёвый отдых на пляже: куда полететь вдвоём в апреле

Туризм

Этой весной россияне могут полететь на 10 ночей сразу в несколько пляжных локаций по относительно недорогой цене.

Девочка на пляже
Фото: unsplash.com by Samantha Hartley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка на пляже

"Первые три места в топе стран, где можно провести отпуск 10 ночей в апреле не дороже 150 тысяч рублей на двоих с вылетом из Москвы и с минимальным питанием, занимают ОАЭ, Китай (Хайнань) и Таиланд", — сообщает АТОР.

С бюджетом до 150 тысяч рублей в апреле можно отдохнуть на Гоа и в Катаре.

Выше в сегменте Вьетнам, Индонезия, Шри-Ланка, Малайзия, Филиппины, Куба. Отдых там стоит не меньше 160 тысяч рублей, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Шри-Ла́нка́ (синг. ශ්‍රී ලංකා, там. இலங்கை), официальное название — Демократи́ческая Социалисти́ческая Респу́блика Шри-Ла́нка (синг. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය, там. இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு) — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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