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Агата Кристи, военные тайны и «Битлз»: британский отель, ставший легендой

1:35
Туризм

На уединённом острове у берегов Девона стоит необычный отель с настоящим характером и глубокой историей.

отель Burgh Island, Великобритания
Фото: commons.wikimedia by John Haxby is licensed under Flickr
отель Burgh Island, Великобритания

Burgh Island Hotel был построен в 1927 году режиссёром Арчибальдом Неттлфолдом как арт-деко убежище для богатых и знаменитых. Уже в 1930-х годах его гостиными наслаждались такие легенды, как Агата Кристи, а позже даже "Битлз".

С началом Второй мировой войны отель изменил своё предназначение — он стал реабилитационным центром для раненых пилотов Королевских ВВС. Война не пощадила здание: бомба повредила два верхних этажа, оставив след, который до сих пор чувствуется в его атмосфере.

Остров стал частью военных учений "Тигр" в 1944 году — трагической репетиции высадки в Нормандии, в ходе которой погибло более 700 солдат. Чтобы защитить побережье от возможного вторжения, на острове были установлены доты — бетонные огневые точки. Некоторые сохранились до сих пор: один был продан за £80,000, другой отель использует как склад, третий — разрушен и недоступен.

Сегодня отель полностью восстановлен и предлагает уникальный опыт: ужины в стиле 30-40-х годов, атмосферу золотой эпохи, а в непогоду гостей доставляют на остров на морском тракторе под названием "Трандл". Это не просто место для отдыха — это путешествие во времени.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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