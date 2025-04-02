Великобритания вводит новое правило для туристов: что нужно знать перед поездкой

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируете поездку в Великобританию в 2025 году? Придётся заранее оформить электронное разрешение на поездку (Electronic Travel Authorization, ETA) — даже если вам не нужна виза.

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пассажирский самолет Boeing 747-8

С 8 января система охватила граждан США, Канады, Австралии и ряда других стран, а с 2 апреля обязательной стала и для граждан Европейского союза. Единственное исключение — граждане Ирландии: им оформление ETA не требуется.

ETA — это не виза, а разрешение на безвизовый въезд, которое нужно получить до вылета. Оно даёт право многократного въезда в страну в течение двух лет, но не позволяет оставаться более 6 месяцев за раз. Для утверждения ETA может потребоваться три рабочих дня, хотя во многих случаях оно утверждается быстрее, в течение нескольких минут или часов.

Процесс подачи заявления на получение ETA должен осуществляться через приложение UK ETA (которое можно скачать в магазине приложений) и требует предоставления информации о вашем паспорте и контактных данных, загрузки вашей фотографии, ответов на вопросы и оплаты сбора. Изначально он составлял 10 фунтов, но с 9 апреля 2025 года увеличился до 16 фунтов стерлингов.

Власти утверждают, что цель нововведения — сделать границу более защищённой и эффективной. Но на практике это означает: ещё одно правило, о котором легко забыть, и лишние хлопоты перед вылетом. Особенно для транзитных пассажиров, которые раньше вообще не попадали под это требование (сейчас они — снова в списке исключений).

ETA — не уникальное изобретение. Похожие системы уже работают в США (ESTA), скоро появится в ЕС (ETIAS). Так что Великобритания просто догоняет мировой тренд.