Перед полётом проверьте свой багаж – этот гаджет могут конфисковать

Можно ли заряжать телефон в самолёте? Ответ не так прост, как кажется. Хотя большинство авиакомпаний разрешают подключать гаджеты к бортовым USB-портам после набора высоты, использование внешних аккумуляторов становится спорной темой.
Ряд азиатских перевозчиков, включая Cathay Pacific, Singapore Airlines, Thai Airways и AirAsia, ввели запрет на использование внешних аккумуляторов во время полёта.
Это связано с инцидентом на борту Air Busan 28 января 2025 года: на рейсе из Южной Кореи в Гонконг произошёл пожар из-за перегрева пауэрбанка.
После этого Департамент гражданской авиации Гонконга (CVD) и Министерство транспорта Южной Кореи (MOLIT) запретили их использование в местных авиакомпаниях.
Литиевые батареи действительно могут перегреваться и воспламеняться при повреждениях, неправильной зарядке или заводском браке. Поэтому авиакомпании предпочитают не рисковать.
Если ваш рейс не запрещает провоз внешних аккумуляторов, помните:
С 2025 года в России действует запрет на сдачу пауэрбанков в багаж. Устройства можно перевозить только в ручной клади, а в отдельных случаях — держать в руках перед посадкой.
Air Busan (Эйр Пусан) (кор. 에어부산 Эо Пусан) —— региональная авиакомпания со штаб-квартирой в районе Пусанджин-гу города-метрополии Пусан, Республика Корея, принадлежащая компании Asiana Airlines.
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