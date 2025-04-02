Перед полётом проверьте свой багаж – этот гаджет могут конфисковать

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1:49
Туризм

Можно ли заряжать телефон в самолёте? Ответ не так прост, как кажется. Хотя большинство авиакомпаний разрешают подключать гаджеты к бортовым USB-портам после набора высоты, использование внешних аккумуляторов становится спорной темой.

Борт самолета
Фото: commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Борт самолета

Почему авиакомпании запрещают пауэрбанки?

Ряд азиатских перевозчиков, включая Cathay Pacific, Singapore Airlines, Thai Airways и AirAsia, ввели запрет на использование внешних аккумуляторов во время полёта.

Это связано с инцидентом на борту Air Busan 28 января 2025 года: на рейсе из Южной Кореи в Гонконг произошёл пожар из-за перегрева пауэрбанка.

После этого Департамент гражданской авиации Гонконга (CVD) и Министерство транспорта Южной Кореи (MOLIT) запретили их использование в местных авиакомпаниях.

Литиевые батареи действительно могут перегреваться и воспламеняться при повреждениях, неправильной зарядке или заводском браке. Поэтому авиакомпании предпочитают не рисковать.

Где хранить пауэрбанк в самолёте?

Если ваш рейс не запрещает провоз внешних аккумуляторов, помните:

  • Только в ручной клади. В багаже пауэрбанк перевозить нельзя.
  • Выключенным. Никакого использования в полёте.
  • В кармане или под сиденьем. Некоторые авиакомпании требуют пластиковый пакет или изоляцию клемм лентой.

Как обстоят дела в России?

С 2025 года в России действует запрет на сдачу пауэрбанков в багаж. Устройства можно перевозить только в ручной клади, а в отдельных случаях — держать в руках перед посадкой.

Уточнения

Air Busan (Эйр Пусан) (кор. 에어부산 Эо Пусан) —— региональная авиакомпания со штаб-квартирой в районе Пусанджин-гу города-метрополии Пусан, Республика Корея, принадлежащая компании Asiana Airlines.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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