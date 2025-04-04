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Призраки катаров бродят здесь: Минерв — деревня с нетронутой красотой и тяжёлым прошлым

4:16
Туризм

Если вы хотите перенестись в прошлое, посетите Минерв -средневековую деревню Лангедока, классифицируемую как одну из самых красивых деревень Франции. Она стоит того, чтобы её увидеть, благодаря своей сохранившейся аутентичности и увлекательной истории.

Деревня Минерв
Фото: commons.wikimedia.org by BlueBreezeWiki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Деревня Минерв

Минерв: путешествие в средневековье

Как только вы приедете, вас поразит внушительный силуэт Минерва, расположенного на известняковом мысе и окружённого глубокими ущельями рек Брайан и Сесс. Стратегическая позиция, которая когда-то делала его неприступной цитаделью — или почти. Узкие мощёные улочки приглашают вас бесцельно бродить, просто чтобы впитать здешнюю средневековую атмосферу.

Белые каменные дома с разноцветными ставнями идеально выстраиваются в линию. Они словно молчаливые свидетели архитектуры, сохранившейся веками. Природный мост Сессе — настоящий геологический курьёз — представляет собой поразительное зрелище, когда вы наклоняетесь, чтобы посмотреть на этот туннель, вырытый водой в скале. Летом русло реки пересыхает, что позволяет проплыть под этой впечатляющей природной аркой.

Для любителей архитектуры остатки средневекового замка являются обязательной остановкой. Символическая башня Кандела напоминает о трагической осаде, которую деревня пережила в 1210 году. Именно эта история катаров придаёт Минерву всю его историческую глубину и уникальный характер в ландшафте Лангедока.

По следам катаров

Если сегодня Минерв кажется умиротворённым местом, то его прошлое отмечено кровавым эпизодом. В 1210 году во время крестового похода против альбигойцев Симон де Монфор осадил деревню, которая стала убежищем для многих катаров. Спустя шесть недель ожесточённого сопротивления лишённые воды после разрушения их единственного колодца жители были вынуждены сдаться.

Средневековая деревня сохранила множество свидетельств этого беспокойного периода, таких как копия мальвуазинского требушета, который использовался для бомбардировки укреплений. Музей Хурепеля рассказывает эту историю с помощью серии очень запоминающихся диорам. Эти декорации позволяют погрузиться в события, которые сформировали идентичность этого места, а также других замечательно сохранившихся средневековых деревень.

Вот места, которые обязательно нужно посетить в Минерве:

  • Церковь Сент-Этьена, романское здание двенадцатого века;
  • Ла Кандела, остатки старого замка;
  • Природный мост Сессе;
  • Мемориал катаров;
  • Крепостные валы и остатки старых ворот;
  • Рестораны Минерва.

Помимо архитектурного наследия, Минерв может соблазнить вас своей гастрономией и винами. Терруар Минерва славится своими исключительными винами. Если вы любите изыски, вы с большим удовольствием продегустируете местные вина в погребах деревни.

Регион щедр на местные продукты: оливки, мёд, козий сыр и, конечно же, лангедокский кассуле — местная фасолевая похлёбка с мясом.

Чтобы в полной мере насладиться этой средневековой деревней Лангедока, стоит посвятить ей хотя бы полдня. Вы сможете без спешки прогуляться по живописным улочкам и впитать неповторимую атмосферу, которая царит в этих местах, наполненных историей.

Май, июнь и сентябрь идеально подходят для посещения Минерва: температура здесь умеренная, а летние толпы ещё не наводняют деревню. Парковка в самой деревне ограничена, поэтому лучше припарковаться на автостоянке у входа и продолжить путь пешком, чтобы полностью погрузиться в эту средневековую обстановку.

Одним словом, эта небольшая деревня хотя и менее известна, чем её сосед Каркассон, предлагает аутентичный и потрясающий опыт. Её сдержанная красота, пронзительная история и обширный терруар делают деревню Минерв местом, которое оставит неизгладимое впечатление.

Уточнения

Лангедо́к (фр. Languedoc, окс. Lengadòc) — историческая область на юге Франции, население которой традиционно говорило (и в значительном числе до сих пор говорит) на окситанском языке, часть Окситании.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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