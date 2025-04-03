Бразильский Урубиси взорвал рейтинги: дело не только в природе, есть кое-что ещё

2:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Урубиси, расположенный в горах Санта-Катарина, — город, который выделяется своими природными ландшафтами и мягким климатом. В 2025 году он был признан одним из самых гостеприимных направлений в мире по версии Booking. com's Traveller Review Awards. Такое признание обусловлено сочетанием гостеприимства и природной красоты, которое предлагает город.

Фото: commons.wikimedia.org by Scheridon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Урубиси

Урубиси — город, в котором температура чаще всего низкая, — является одним из самых холодных мест в Бразилии, что делает его идеальным для активного отдыха. Регион богат лесами и горами, что обеспечивает идеальные условия для занятий такими видами спорта, как пешие прогулки, езда на велосипеде и зиплайн. Кроме того, его скальные образования и водопады являются достопримечательностями, которые восхищают посетителей.

Чем заняться в Урубиси?

Среди самых популярных развлечений в Урубиси — посещение природного парка Экстремо, известного своими экстремальными приключениями. Посетители могут испытать острые ощущения от катания на зиплайне над деревьями или совершить прыжок с маятником. Велосипедный зиплайн является уникальным аттракционом, предлагающим другой взгляд на пейзаж.

Морру-ду-Парапенте — ещё одна достопримечательность, откуда открывается захватывающий вид на город. Эти качели, расположенные на большой высоте, предлагают захватывающие и безопасные впечатления благодаря использованию соответствующего оборудования.

Природные красоты Урубиси

Морро-да-Игрежа — одно из самых посещаемых мест, известное своими низкими температурами и Педра Фурада впечатляет скальными образованиями. Для любителей природы водопад Веу-де-Нойва и каньон Эспрайадо являются идеальными местами с интересными тропами и захватывающими видами.

Роскошный водопад Авенсаль — обязательное для посещения место. Долина реки Каноас, в свою очередь, предлагает спокойную обстановку для неспешных прогулок среди пышной растительности. Эти пейзажи делают Урубиси идеальным местом для тех, кто ищет контакт с природой.

Урубиси: всемирно известное направление

Признание Урубиси одним из самых гостеприимных мест в мире подчёркивает его приверженность гостеприимству и качеству предлагаемых услуг. Рейтинг Booking. com, основанный на миллионах отзывов путешественников, говорит о положительном опыте посетителей. Урубиси присоединяется к другим известным направлениям, укрепляя свои позиции в качестве обязательного места для посещения туристами в поисках приключений и природных красот.

Уточнения

Урубиси (порт. Urubici) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. Составная часть мезорегиона Серрана.

