Крым не вводит туристический налог — ждут окончания спецоперации

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Крыму не собираются вводить туристический налог — по крайней мере, до окончания специальной военной операции. В условиях ограниченного авиасообщения и сниженной пропускной способности железных дорог региону и без того непросто привлекать туристов.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крымский мост

Глава министерства курортов и туризма республики Сергей Ганзий утверждает, передаёт Интерфакс, что заполняемость отелей на ближайшие месяцы далека от идеала: на майские праздники забронировано только 40% номерного фонда, на июнь — 42%, а на июль и август — 45%. Тем не менее, отдыхающие пока не отказываются от поездок. Даже разлив нефтепродуктов в Чёрном море не вызвал паники — экологическая ситуация стабильна, отклонений по нормам не зафиксировано.

С 1 января 2025 года в регионах России, включая Крым, вступает в силу возможность введения туристического налога. Его будут платить только объекты, входящие в федеральный реестр: это отели, хостелы, санатории, кемпинги и глэмпинги. Гостевые дома, апартаменты, ведомственные и социальные учреждения — в списке исключений.

Ставка налога составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. То есть, если номер стоит 3 000 рублей, турист заплатит дополнительно 100 рублей. А если 15 000 — налог составит уже 150 рублей в сутки.

Уточнения

Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

