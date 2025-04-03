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Лететь в наручниках до Бразилии: вот что ждало 44-летнего мужчину после попытки открыть дверь самолёта в полёте

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Туризм

44-летний бразилец был арестован, когда пытался открыть дверь самолёта, летевшего из Парижа в Бразилию. Он был задержан экипажем и обвиняется в нарушении безопасности воздушного транспорта.

Салон самолёта
Фото: flickr.com by Rene Ehrhardt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон самолёта

Мужчина был арестован на месте преступления в международном аэропорту Сан-Паулу в Гуарульюсе после того, как через несколько часов после взлёта попытался открыть одну из дверей самолёта. Его пришлось сдерживать членам экипажа и другим пассажирам. После этого он был прикован наручниками к сиденью и оставался в таком положении до конца поездки.

В день ареста мужчина предстал перед Федеральным судом. По данным Федеральной полиции, обвиняемый родом из штата Баия и работает каменщиком. 23 марта он отправился в Европу, но ему было отказано во въезде на территорию Франции, поэтому ему пришлось вернуться в Бразилию.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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