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Закрытые пляжи и деньги: как расписка спасает турфирмы от претензий?

1:32
Туризм

Можно ли обезопасить себя от жалоб туристов, если пляжи закрыты? Некоторые юристы считают, что да — достаточно взять с клиентов расписку об отказе от претензий.

пляж
Фото: commons.wikimedia.org by Легионер 2016, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пляж

Смысл такой расписки — подтвердить, что турист был заранее предупреждён: местные власти могут ограничить купание или даже полностью закрыть пляжи. Это не будет считаться нарушением условий тура. Возврат денег возможен только в строго определённых законом случаях, и даже тогда — с удержанием понесённых расходов.

Юридическая компания "Байбородин и партнёры", как пишет ресурс TourDom.ru, советует турфирмам использовать такие расписки. По словам Александра Байбородина, они защищают агентства от обвинений в недоведении важной информации до клиента.

Однако мнения в отрасли разделились. Юрист сети турагентств "Розовый слон" Мария Чапиковская с этим подходом не согласна. Она считает, что никакие расписки не нужны — информация об ограничениях, например в Анапе, является открытой и легко доступной. Вместо расписок она предлагает направлять клиентам памятку с актуальной обстановкой до момента заключения договора.

Кроме того, по словам Чапиковской, пока Роспотребнадзор официально не запретил отдых в конкретном регионе, туристы вправе самостоятельно решать, ехать туда или нет. А турфирмы — лишь посредники, которые должны честно информировать клиентов.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся защитой прав потребителей, санитарно-эпидемиологическим надзором и регулированием в этих сферах, а также в сферах здорового питания, организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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