Хоссоланд и Боммельверальд — два новых парка, которые встряхнут Европу

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

31 мая в Польше на северном побережье откроется новый, грандиозный парк развлечений Хоссоланд, который обещает стать крупнейшим тематическим парком в регионе. Построенный вокруг маяка и вдохновленный легендами и сказками Прибалтики, Хоссоланд будет конкурировать с такими гигантами, как парижский Диснейленд.

Фото: commons.wikimedia.org by Djurssommerlanddk is licensed under "Атрибуция"-Share Alike 4.0 Американские горки

Хоссоланд: 4 сказочные страны и 50 аттракционов

Парк разделен на четыре волшебные зоны: Долину драконов, страну викингов, Королевство Балтамбрия и Город русалок. О создании этого масштабного проекта стало известно в 2017 году, и его цель — стать серьёзным конкурентом крупнейшим паркам развлечений Европы.

Занимая площадь 400 000 квадратных футов, Хоссоланд предложит посетителям 50 аттракционов. Основной аттракцион парка — американские горки GhostRader, которые поднимут вас на высоту 53 метра и разгонят до скорости 116 км/ч.

"Хоссоланд станет крупнейшим парком развлечений на польском побережье и привлечет туристов не только из Польши, но и из ближайших европейских стран, что даст импульс росту регионального туризма", - сообщил вице-президент Hosso Group Карен Овсепян.

В Хоссоланде будет представлено 20 ресторанов и кафе, предлагающих разнообразные блюда для всех вкусов. Это только начало, ведь после открытия парка планируется построить аквапарк и дополнительные тематические зоны.

Помимо Хоссоланда, в 2025 году также откроется крытый тематический парк Боммельверальд, который конкурирует с Диснейлендом. Этот парк, вдохновленный персонажами голландских комиксов, предложит 18 аттракционов в крытой зоне, где посетители смогут почувствовать себя на улице, несмотря на защиту от непогоды.

Уточнения

Дѝснейле́нд (англ. Disneyland, Disneyland Park) — парк развлечений в городе Анахайме (штат Калифорния, США), находящийся под управлением Walt Disney Parks and Resorts — подразделения компании «Уолт Дисней».

