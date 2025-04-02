Хоссоланд и Боммельверальд — два новых парка, которые встряхнут Европу

31 мая в Польше на северном побережье откроется новый, грандиозный парк развлечений Хоссоланд, который обещает стать крупнейшим тематическим парком в регионе. Построенный вокруг маяка и вдохновленный легендами и сказками Прибалтики, Хоссоланд будет конкурировать с такими гигантами, как парижский Диснейленд.
Парк разделен на четыре волшебные зоны: Долину драконов, страну викингов, Королевство Балтамбрия и Город русалок. О создании этого масштабного проекта стало известно в 2017 году, и его цель — стать серьёзным конкурентом крупнейшим паркам развлечений Европы.
Занимая площадь 400 000 квадратных футов, Хоссоланд предложит посетителям 50 аттракционов. Основной аттракцион парка — американские горки GhostRader, которые поднимут вас на высоту 53 метра и разгонят до скорости 116 км/ч.
"Хоссоланд станет крупнейшим парком развлечений на польском побережье и привлечет туристов не только из Польши, но и из ближайших европейских стран, что даст импульс росту регионального туризма", - сообщил вице-президент Hosso Group Карен Овсепян.
В Хоссоланде будет представлено 20 ресторанов и кафе, предлагающих разнообразные блюда для всех вкусов. Это только начало, ведь после открытия парка планируется построить аквапарк и дополнительные тематические зоны.
Помимо Хоссоланда, в 2025 году также откроется крытый тематический парк Боммельверальд, который конкурирует с Диснейлендом. Этот парк, вдохновленный персонажами голландских комиксов, предложит 18 аттракционов в крытой зоне, где посетители смогут почувствовать себя на улице, несмотря на защиту от непогоды.
Дѝснейле́нд (англ. Disneyland, Disneyland Park) — парк развлечений в городе Анахайме (штат Калифорния, США), находящийся под управлением Walt Disney Parks and Resorts — подразделения компании «Уолт Дисней».
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