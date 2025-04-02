Забудьте про Бостон: этот город меньше 20 000 жителей, но влюбляет в себя с первого взгляда

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы мечтаете о живописных пейзажах и уютной атмосфере Новой Англии, отправляйтесь в Сцитуэйт, штат Массачусетс. Этот прибрежный городок с населением менее 20 000 человек идеально сочетает богатую историю, морскую культуру и гастрономические удовольствия.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кит

Чем заняться в Сцитуэйте?

1. Прогулка по гавани

Гавань Сцитуэйта — одно из самых красивых мест в городе. Пройдитесь по её набережной, загляните в ремесленные лавки и художественные галереи, попробуйте свежие морепродукты в прибрежных ресторанах.

Особенно стоит посетить Joye — магазин уникальных подарков, а также Welch Company, работающий с 1879 года.

2. Исторические достопримечательности

В 1811 году в городе построили один из старейших маяков США — маяк Сцитуэйт. Он до сих пор освещает путь кораблям и особенно красив во время заката.

Ещё одно место, обязательное к посещению, — Морской и Ирландский музей, рассказывающий о морском наследии города.

3. Пляжи и отдых на воде

В нескольких минутах езды от центра города находится пляж Майнот. Это место идеально подходит для купания, прогулок по песку и созерцания маяка Майнотс-Ледж.

Для любителей активного отдыха — экскурсии по наблюдению за китами. В сезон (апрель-октябрь) здесь можно увидеть синих и горбатых китов.

4. Культурная жизнь

Город славится своими галереями. В художественной галерее Front Street можно увидеть работы местных мастеров, а в Ассоциации искусств Сцитуэйта часто проходят мастер-классы.

Когда ехать?

Лучшее время для поездки — с июня по сентябрь. В это время можно насладиться пляжами и прогулками на лодках.

Однако зимой Сцитуэйт тоже прекрасен: меньше туристов, уютные кафе и чарующий вид на заснеженное побережье.

Где остановиться?

Для полного погружения в атмосферу Новой Англии можно выбрать The Inn at Scituate Harbor. Этот отель с видом на гавань считается одним из лучших в городе.

Планируете поездку? Не забудьте заранее забронировать жильё и экскурсии, особенно в летний сезон.

Уточнения

Содру́жество Массачу́сетса (англ. Commonwealth of Massachusetts) — штат в Новой Англии, расположенный на северо-востоке США, на берегу Атлантического океана. Столица и крупнейший город Бостон.

