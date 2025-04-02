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Путеводители уже переписаны: как ошибка XVII века изменила название знаменитого итальянского озера

2:27
Туризм

С 2026 года озеро Комо исчезнет с карт — его официально переименуют в озеро Лекко. Это решение принято на основе исторических исследований и утверждено в штаб-квартире ЕС.

Озеро Комо
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Озеро_Комо,_Італія.jpg by KhrystynaMogyliuk
Озеро Комо

Почему Комо стало Лекко?

Группа историков и географов выяснила, что правильное название водоёма всегда было "озеро Лекко".

"Мы проанализировали документы XVII века и старые карты, которые подтверждают, что называть озеро Комо — ошибка", — заявил профессор топонимики Ломбардии Эрнесто Бальдини.

Аргументы сторонников

Ассоциация "Lecco — Европейская лига по коррекции картографии и Одонимии" считает, что переименование необходимо для точности.

"Мы просто хотим восстановить справедливость. Следующая цель? Убрать название Милано-Мариттима! Милан ведь не на море", — сказал президент организации Джованни Фернарио.

Историк Анна Бунта приводит в доказательство произведение Алессандро Мандзони "Обручённые", где автор писал о "ветви озера Лекко".

"Уже тогда это название использовалось чаще", — объяснила она.

Многие географы согласны с данным решением.

"Озёра обычно называют по центральному или наиболее узнаваемому месту. Лекко — именно такой город. А Комо — лишь один из многих". — поддерживает географ Лука Мартеллени.

Возмущение жителей Комо

Но жители Комо не согласны с этим решением.

"Сначала переименовали стадион, теперь озеро. Комо называли так веками! Почему менять сейчас?" — возмущается представитель местного комитета, Лука Антонелло Казартелли.

Профессор истории Альберто Висконти тоже критикует инициативу:

"Это бессмысленно. Документы спорные, а традиция и эмоции людей важнее". — комментирует Висконти.

Первоапрельский сюрприз

Пока одни протестуют, другие уже готовят новые дорожные знаки и туристические материалы. Правда, есть один нюанс: если внимательно присмотреться к свежим путеводителям, можно заметить кое-что важное… Вчера было 1 апреля!

Да, это всего лишь масштабный розыгрыш. Озеро Комо останется Комо — пока не появится историк, который захочет возобновить этот спор.

Уточнения

Ко́мо (итал  Lago di Como) — третье по величине озеро Италии (длина — 47 км, ширина — до 4 км), одно из самых глубоких в Европе (до 410 м). Берёт название от прибрежного города Комо.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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