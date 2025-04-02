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От Фавиньяны до Монделло: лучшие пляжи Сицилии, которые стоит посетить

3:09
Туризм

Сицилия — это остров, который прячет в своих уголках настоящие природные сокровища. Здесь можно найти пляжи, о существовании которых знают лишь местные жители. Белоснежные скалы, лазурная вода и уединённые бухты — вот что делает побережье Сицилии уникальным.

путешествия, Сицилия
Фото: Wikimedia Commons by Alf van Beem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путешествия, Сицилия

Дикая красота Скопелло

На западе острова, в провинции Трапани, находится пляж Скопелло. Его главная достопримечательность — два величественных Фаральони, поднимающихся из кристально чистой воды.

В этом месте история и природа переплетаются: старая туннары (тоннара) придаёт атмосфере особый колорит. Любители подводного плавания будут в восторге от богатого морского мира, а поклонники экстрима смогут испытать себя в прыжках со скал.

Величие Скалы Турка

Перемещаемся в провинцию Агридженто, где возвышается белоснежная Скала Турка. Этот природный монумент из гладкого мергеля эффектно контрастирует с бирюзовыми волнами.

Здесь можно не только купаться, но и наблюдать потрясающий закат, когда солнце окрашивает скалы в тёплые золотистые оттенки.

Спокойствие Каламоши

В природном заповеднике Вендикари, в провинции Сиракузы, скрывается пляж Каламоши. Это идеальное место для тех, кто ищет уединения.

Два мыса, обрамляющие бухту, защищают её от волн, создавая идеальные условия для купания. Для дайверов здесь настоящая находка — подводные пещеры с богатым миром морской фауны.

Кала Росса — закат, который нельзя забыть

На Эгадских островах, в Фавиньяне, расположена живописная бухта Кала Росса. Её скалы приобретают неповторимые оттенки на закате, создавая магическое зрелище.

Добраться сюда можно по узкой тропе, ведущей к пляжу с белым песком и невероятно прозрачной водой. Это одно из лучших мест для снорклинга.

Монделло: море, песок и ночная жизнь

Всего в нескольких километрах от Палермо раскинулся оживлённый курорт Монделло. Когда-то это была рыбацкая деревня, а теперь — центр летнего отдыха.

Здесь мелкое море, мягкий золотистый песок и живописный вид на гору Пеллегрино. Днём можно наслаждаться пляжем, а вечером — попробовать свежие морепродукты в местных ресторанах или отправиться на ночную прогулку по набережной.

Малые острова: другой мир

Но настоящие сокровища Сицилии скрываются за её пределами. Эолийские и Эгадские острова предлагают нетронутые пляжи, лазурное море и уединённые бухты.

Пантеллерия поражает своим вулканическим пейзажем, который выглядит почти инопланетным. Каждое из этих мест по-своему уникально, и выбрать одно будет непросто.

Сицилия — это не только пляжи, но и невероятная гастрономия, древние города и самобытная культура. Один визит сюда никогда не бывает последним: остров всегда найдёт, чем удивить.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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