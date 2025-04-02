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Легенды ныряльщиков за губками оживают здесь: история деревни Агия Кириаки, живущей морем

3:41
Туризм

Одна из самых красивых деревень Греции находится в Южном Пелионе и ждёт вас. Это никому не известная рыбацкая деревушка, хранящая традиции.

Трикери
Фото: commons.wikimedia.org by Kognos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Трикери

Агия Кириаки — это порт деревни Трикери в Пелионе, которая хоть и расположена высоко на холме, является деревней знаменитых морепродуктов и ныряльщиков за губками. В Агия Кириаки они строили свои лодки, и сегодня вы увидите ещё одну или две верфи, работающие в близлежащей бухте Вати. Маленькая планета с лодками и лесом расположена за поворотом перед портом Агия Кириаки.

Если вы пройдёте мимо верфи Агия Кириаки, вы увидите мастеров, работающих с оранжевым и синим пламенем, которое поедает старую краску, чтобы очистить древесину на рифах траулера. Сегодня здесь проводятся только ремонтные работы. Когда-то эти верфи были одними из самых важных в этом районе во время турецкой оккупации. Однако и сегодня несколько капитанов всё еще привозят лодки (до 30 метров) из разных мест Греции для ремонта и технического обслуживания.

Прогуливаясь по небольшому прибрежному поселению, вы увидите рыбаков, распутывающих свои сети под деревьями тамариска, домохозяек, подметающих дворы с разноцветными горшками, виноградными лозами на стенах, разноцветные рыбацкие лодки и лодки повсюду, небольшие пирсы и на заднем плане большой пирс, начальную школу (подаренную Каравангелисом из Трикерио), таверны над водой. Повсюду вы услышите звуки молотков в зданиях и затонувшие корабли. Три дома с куполом, которые были построены для того, чтобы стать мастерскими, а затем для торговли, положили начало жизни порта Агия Кириаки, который в конце 18 века был одним из самых оживлённых портов в Эгейском море.

Здесь, в живописном порту Агия Кириаки, на протяжении веков располагался один из важнейших экономических центров Фессалии, центр транзитной торговли, убежище для капитанов Трикерии и дом для некоторых из самых известных ныряльщиков за губками Эгейского моря. Между жителями Трикери и солёной морской водой существует крепкая связь. Флот Трикери был известен ещё в 18 веке — фактически Кораис в 1803 году причислил его к первым двенадцати самым важным военно-морским центрам в Греции. Их корабли перевозили товары вплоть до Чёрного моря и дельты Дуная, а капитаны разбогатели и строили большие дома.

Во время турецкой оккупации Трикери имел особые привилегии: он подчинялся непосредственно капудан-паше и принадлежал Вселенскому патриархату, с которым имел тесные отношения. Его капитаны, такие как Кутманис, Бугацелос, Хацилемонис, Иоанну и другие, писали историю, а некоторые из них были посвящены в Общество Друзей. Когда произошла революция в Пелионе, корабли Трикерии внесли значительный вклад в борьбу.

В то время, когда в Трикери процветало судоходство, начало создаваться сообщество ныряльщиков за губками. До сих пор сохранилась память о легендарном рискованном капитане Фуртунасе. В 1880 году его сын Константин Фуртунас привёл первую эскадру в Трикери из Франции. Ныряльщики за губками из Трикери путешествуют и ныряют по всему Эгейскому морю, редко выходя за его пределы.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км².

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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