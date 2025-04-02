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Два самых желанных курорта Италии, о которых стоит знать

3:02
Туризм

Выбирая место для отдыха в Италии, многие туристы отдают предпочтение небольшим курортным городкам. Согласно исследованию портала Holidu, среди 30 самых популярных мест с населением менее 5000 человек особое внимание привлекли два сицилийских курорта — Сан-Вито-Ло-Капо и Фавиньяна. Эти живописные уголки заняли второе и шестое места в рейтинге, уступив лишь Маратее из Базиликаты.

путешествия, Сицилия
Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
путешествия, Сицилия

Сан-Вито-Ло-Капо: рай для любителей моря и природы

Этот курорт, расположенный в провинции Трапани, славится своим невероятным пляжем с лазурной водой, который часто сравнивают с карибскими берегами.

Ежемесячно его ищут в интернете почти 92 тысячи раз! При этом средняя цена за ночь здесь составляет всего 146 евро — это гораздо доступнее, чем, например, 800 евро за ночь в Позитано.

Поблизости находится природный заповедник Зингаро, известный своими живописными бухтами, пешеходными маршрутами и потрясающими видами.

Для тех, кто приезжает впервые, незабываемым моментом станет открывающийся после деревни Кастеллуццо панорамный вид на залив — море сочного бирюзового оттенка, окружённое средиземноморской зеленью.

На набережной Сан-Вито-Ло-Капо множество ресторанов, где можно попробовать традиционные блюда, такие как кускус с морепродуктами. Курорт идеально подходит и для отдыха с семьёй, и для весёлых ночей в компании друзей.

Фавиньяна: идеальный остров для путешествия на велосипеде

Фавиньяна — жемчужина Эгадских островов, расположенная в 7 км от западного побережья Сицилии. Этот остров входит в состав природного заповедника и славится своими бухтами с кристально чистой водой.

Его название происходит от латинского слова "favonius", которым римляне обозначали тёплый западный ветер.

Центр курорта расположен вокруг уютной гавани, а главные достопримечательности — природные пляжи и средиземноморские леса.

Один из лучших способов исследовать Фавиньяну — взять напрокат велосипед и отправиться в путешествие по живописным улочкам острова.

Лучшие курорты малых городов Италии

В десятку самых популярных небольших курортов Италии, по версии Holidu, вошли:

  • Маратея (Базиликата) — лидер рейтинга,
  • Сан-Вито-Ло-Капо (Сицилия),
  • Позитано (Кампания),
  • Портофино (Лигурия),
  • Амальфи (Кампания),
  • Фавиньяна (Сицилия),
  • Сперлонга (Лацио),
  • Курмайор (Валле-д'Аоста),
  • Пиенца (Тоскана),
  • Бормио (Ломбардия).

Каждый из этих курортов по-своему уникален, но если вы мечтаете о кристально чистом море, незабываемых пейзажах и атмосфере уединённого отдыха, Сан-Вито-Ло-Капо и Фавиньяна — идеальный выбор.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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