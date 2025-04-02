Два самых желанных курорта Италии, о которых стоит знать

Выбирая место для отдыха в Италии, многие туристы отдают предпочтение небольшим курортным городкам. Согласно исследованию портала Holidu, среди 30 самых популярных мест с населением менее 5000 человек особое внимание привлекли два сицилийских курорта — Сан-Вито-Ло-Капо и Фавиньяна. Эти живописные уголки заняли второе и шестое места в рейтинге, уступив лишь Маратее из Базиликаты.
Этот курорт, расположенный в провинции Трапани, славится своим невероятным пляжем с лазурной водой, который часто сравнивают с карибскими берегами.
Ежемесячно его ищут в интернете почти 92 тысячи раз! При этом средняя цена за ночь здесь составляет всего 146 евро — это гораздо доступнее, чем, например, 800 евро за ночь в Позитано.
Поблизости находится природный заповедник Зингаро, известный своими живописными бухтами, пешеходными маршрутами и потрясающими видами.
Для тех, кто приезжает впервые, незабываемым моментом станет открывающийся после деревни Кастеллуццо панорамный вид на залив — море сочного бирюзового оттенка, окружённое средиземноморской зеленью.
На набережной Сан-Вито-Ло-Капо множество ресторанов, где можно попробовать традиционные блюда, такие как кускус с морепродуктами. Курорт идеально подходит и для отдыха с семьёй, и для весёлых ночей в компании друзей.
Фавиньяна — жемчужина Эгадских островов, расположенная в 7 км от западного побережья Сицилии. Этот остров входит в состав природного заповедника и славится своими бухтами с кристально чистой водой.
Его название происходит от латинского слова "favonius", которым римляне обозначали тёплый западный ветер.
Центр курорта расположен вокруг уютной гавани, а главные достопримечательности — природные пляжи и средиземноморские леса.
Один из лучших способов исследовать Фавиньяну — взять напрокат велосипед и отправиться в путешествие по живописным улочкам острова.
В десятку самых популярных небольших курортов Италии, по версии Holidu, вошли:
Каждый из этих курортов по-своему уникален, но если вы мечтаете о кристально чистом море, незабываемых пейзажах и атмосфере уединённого отдыха, Сан-Вито-Ло-Капо и Фавиньяна — идеальный выбор.
Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.
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