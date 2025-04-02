Город, который тает: уникальное место в Италии, которой грозит исчезновение

3:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотите попасть в место, которое словно выпало из реальности? В Лацио есть деревня, похожая на декорации к историческому фильму, где время будто остановилось. Она настолько живописна и уникальна, что кажется частью другой эпохи.

Фото: commons.wikimedia.org by Jiuguang Wang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ уникальные места, Чивита-ди-Баньореджо

Загадочная деревня Лацио

Если вы планируете поездку в Рим, обязательно выделите полдня, чтобы посетить это волшебное место. Оно расположено всего в нескольких часах езды и поражает своими средневековыми улицами, домами на скалах и неповторимой атмосферой.

Интересно, что некоторые путешественники сравнивают его с Марокко из-за особенного ландшафта и архитектурного колорита. Но эта деревня уникальна сама по себе и обладает богатой историей.

История, уходящая в глубь веков

Этот городок, расположенный в провинции Витербо, в древности был известен под другим именем, связанным с целебными термальными водами. Легенда гласит, что король лангобардов был спасён благодаря этим водам, исцелившись от смертельной болезни.

Место имеет древние корни: оно было заселено этрусками, а позже перешло под контроль Рима. После падения Западной Римской империи оно переходило из рук в руки – его завоёвывали вестготы, византийцы, франки и лангобарды. Благодаря этому здесь сохранилось множество исторических памятников.

Что посмотреть в деревне

Если вы окажетесь в этом уникальном месте, обязательно обратите внимание на:

Церковь Святого Бонавентуры и Святого Августина – старинные храмы с удивительной архитектурой.

Герцогский дворец – величественное строение, сохранившее дух средневековья.

Узкие мощёные улочки и каменные дома – здесь можно ощутить настоящий дух прошлого.

Мост длиной 300 метров, по которому можно попасть в деревню, – единственный путь, соединяющий её с внешним миром.

Как добраться и что попробовать

Вход в деревню платный – билет стоит 5 евро. На осмотр всех достопримечательностей потребуется 2–4 часа. Лучше всего приезжать сюда с марта по май, когда природа расцветает и городок особенно красив.

Не забудьте попробовать местные блюда! Одно из самых популярных – феттучини с соусом из куриных внутренностей. Также здесь готовят традиционные пиччиариелли – пасту, характерную для региона Лацио.

"Умирающий город"

Во время рождественских праздников деревня превращается в сказочный Вифлеем – узкие улочки наполняются яркими огнями, создавая атмосферу праздника. А после Пасхи здесь проводится традиционная ярмарка.

Этот город называют "умирающим". Писатель Бонавентура Текки так окрестил его, потому что со временем он может исчезнуть из-за природных процессов – эрозии почвы, ветра и дождя. Это Чивита-ди-Баньореджо – одно из самых живописных и необычных мест Италии.

Уточнения

Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим. Самая крупная река — Тибр. Есть выход к Тирренскому морю.

