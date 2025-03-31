Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше не дадут ипотеку и заблокируют авто: Центробанк и МВД меняют правила
Кусочек детства на сковороде: пирожки с картошкой, от которых не оторваться
Забудьте о химии: вот как 2 копеечных средства с кухни отмоют унитаз от налёта
Уход после депиляции, который спасет вашу кожу от воспалений
Что гонит червей на поверхность во время дождя
Бывшая жена Дмитрия Нагиева рассказала, как соперница уводила его из семьи
Денежные фонды или депозиты – что выбрать в кризис
Ужасный симптом? Врач рассказал, что стоит за кровавым кашлем
ИИ-помощник для вузов: сервис, который облегчит навигацию по образовательным процессам

Гавайи теряют путешественников: как пожары на Мауи изменили туризм

2:35
Туризм

Гавайи пытаются восстановить туризм после пандемии, но высокие цены и последствия лесных пожаров на Мауи в 2023 году мешают этому. Хотя число туристов в 2024 году выросло на 0,3% по сравнению с прошлым годом, оно остаётся на 6,7% ниже уровня 2019 года. Особенно страдает Мауи: поток туристов здесь сократился на 6% по сравнению с 2023 годом, несмотря на небольшой рост относительно 2019-го.

Гавайи
Фото: commons.wikimedia.org by Eric Tessmer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гавайи

Почему отдых на Гавайях стал дорогим?

Главное препятствие — стоимость. С 2019 года цены на отели выросли на 29%, и средняя ночь проживания теперь обходится в 365 долларов. Дороже стала и аренда жилья, что снижает спрос.

"Раньше мы приезжали каждый год, а теперь можем позволить себе поездку только раз в два-три года", — признаются постоянные гости ресторана Bamboo Джоан Чэннон.

Как страдают местные бизнесы?

На острове Гавайи число туристов в 2024 году на 2% ниже, чем в 2019-м. Ресторан Bamboo, например, подавал 1212 ужинов в феврале 2019 года, а в 2025 году — всего 459.

"Если мы хотим вернуть туристов, нужно снижать цены", — считает Чэннон.

Медленное возрождение Мауи

Некоторые заведения Лахаины, разрушенной пожарами, начали восстанавливаться. В 2024 году открылись ресторан Mala Ocean Tavern и Coco Deck Lahaina, но владельцы говорят, что клиентов стало меньше.

"Местные жители помогают, но туристов по-прежнему не хватает", — отмечает совладелица ресторанов Эшли Дэвис.

Производитель шоколада Maui Kuia Estate также замечает небольшой рост продаж.

"После Рождества ситуация улучшилась", — говорит основатель Гунарс Валкирс.

Он считает, что спад вызван негативными новостями после пожаров.

Как Гавайи собираются спасать туризм?

В январе 2025 года власти штата выделили 6,3 миллиона долларов на поддержку туристической отрасли. Но чтобы вернуть путешественников, Гавайям нужно не только снижать цены, но и улучшать информационную политику.

Уточнения

Гава́йи (англ. Hawaii,) — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США. В состав федерации на правах штата Гавайи вошли 21 августа 1959 года, став 50-м по счёту штатом. Столица и крупнейший город штата — Гонолулу.

Ма́уи (гав. Maui) — второй по величине остров Гавайского архипелага и 17 по величине остров США. В административном отношении Мауи является частью штата Гавайи и самым крупным островом в округе Мауи. На острове расположен национальный парк Халеакала.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Еда и рецепты
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Недвижимость
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Шоу-бизнес
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Почему мотоциклы Днепр и Урал до сих пор популярны за границей Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения: это святое
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Последние материалы
Больше не дадут ипотеку и заблокируют авто: Центробанк и МВД меняют правила
Кусочек детства на сковороде: пирожки с картошкой, от которых не оторваться
Гавайи теряют путешественников: как пожары на Мауи изменили туризм
Забудьте о химии: вот как 2 копеечных средства с кухни отмоют унитаз от налёта
Уход после депиляции, который спасет вашу кожу от воспалений
Что гонит червей на поверхность во время дождя
Бывшая жена Дмитрия Нагиева рассказала, как соперница уводила его из семьи
Денежные фонды или депозиты – что выбрать в кризис
Ужасный симптом? Врач рассказал, что стоит за кровавым кашлем
ИИ-помощник для вузов: сервис, который облегчит навигацию по образовательным процессам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.