Гавайи теряют путешественников: как пожары на Мауи изменили туризм

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гавайи пытаются восстановить туризм после пандемии, но высокие цены и последствия лесных пожаров на Мауи в 2023 году мешают этому. Хотя число туристов в 2024 году выросло на 0,3% по сравнению с прошлым годом, оно остаётся на 6,7% ниже уровня 2019 года. Особенно страдает Мауи: поток туристов здесь сократился на 6% по сравнению с 2023 годом, несмотря на небольшой рост относительно 2019-го.

Фото: commons.wikimedia.org by Eric Tessmer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гавайи

Почему отдых на Гавайях стал дорогим?

Главное препятствие — стоимость. С 2019 года цены на отели выросли на 29%, и средняя ночь проживания теперь обходится в 365 долларов. Дороже стала и аренда жилья, что снижает спрос.

"Раньше мы приезжали каждый год, а теперь можем позволить себе поездку только раз в два-три года", — признаются постоянные гости ресторана Bamboo Джоан Чэннон.

Как страдают местные бизнесы?

На острове Гавайи число туристов в 2024 году на 2% ниже, чем в 2019-м. Ресторан Bamboo, например, подавал 1212 ужинов в феврале 2019 года, а в 2025 году — всего 459.

"Если мы хотим вернуть туристов, нужно снижать цены", — считает Чэннон.

Медленное возрождение Мауи

Некоторые заведения Лахаины, разрушенной пожарами, начали восстанавливаться. В 2024 году открылись ресторан Mala Ocean Tavern и Coco Deck Lahaina, но владельцы говорят, что клиентов стало меньше.

"Местные жители помогают, но туристов по-прежнему не хватает", — отмечает совладелица ресторанов Эшли Дэвис.

Производитель шоколада Maui Kuia Estate также замечает небольшой рост продаж.

"После Рождества ситуация улучшилась", — говорит основатель Гунарс Валкирс.

Он считает, что спад вызван негативными новостями после пожаров.

Как Гавайи собираются спасать туризм?

В январе 2025 года власти штата выделили 6,3 миллиона долларов на поддержку туристической отрасли. Но чтобы вернуть путешественников, Гавайям нужно не только снижать цены, но и улучшать информационную политику.

Уточнения

Гава́йи (англ. Hawaii,) — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США. В состав федерации на правах штата Гавайи вошли 21 августа 1959 года, став 50-м по счёту штатом. Столица и крупнейший город штата — Гонолулу.



Ма́уи (гав. Maui) — второй по величине остров Гавайского архипелага и 17 по величине остров США. В административном отношении Мауи является частью штата Гавайи и самым крупным островом в округе Мауи. На острове расположен национальный парк Халеакала.

