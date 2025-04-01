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Греческий рай без толп туристов: деревня, которой нет на картах туристов

3:09
Туризм

Скрытая жемчужина Лаконии — деревня Беланидия, раскинувшаяся на юго-восточном склоне горы Парнонас. Она завораживает своим видом на лазурные воды Миртойского моря и архитектурой, напоминающей греческие острова. Этот уголок сочетает богатую историю, потрясающие природные пейзажи и уникальную атмосферу.

Греция, Лакония
Фото: commons.wikimedia by Pier B., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Греция, Лакония

История и архитектура

Беланидия уходит корнями в византийские времена, что подтверждают сохранившиеся церкви. В XVIII веке сюда переселились беженцы со Спецес, придав деревне характерный островной облик.

Белые дома с черепичными крышами, расположенные амфитеатром, напоминают столицу острова Кеа, но здесь природа куда пышнее.

Деревня делится на два района — Верхний и Нижний Руга, а её узкие лабиринты улочек утопают в зелени бугенвиллии, олив и жасмина.

Среди ключевых точек — старый водный резервуар и раскидистый клён у родника, который когда-то снабжал деревню водой.

Что посмотреть и чем заняться

Если есть время, загляните в музей в старой школе — небольшой, но наполненный историей уголок. Экспозиция, созданная местными жителями и организацией "Движение Женщин Беланидии", открывает быт и традиции прошлых веков.

В деревне всего одно кафе, где подают кофе, свежий апельсиновый сок и ципуро, но оно не всегда открыто.

Походы и природные достопримечательности

Любители активного отдыха могут отправиться к легендарному маяку на мысе Малей. Тропа длиной 8 км начинается в центре деревни.

Первые 3,5 км можно проехать на машине до часовни Святого Фомы, а затем пешком преодолеть 5 км по ароматным склонам, где растёт тимьян и душица.

Маяк, построенный в 1860 году, сегодня признан памятником. Отсюда открывается невероятный вид на бескрайние морские просторы.

Другой маршрут ведёт к немецкой обсерватории времён Второй мировой войны, расположенной выше часовни Святого Фомы.

Дорога проходит через тенистые рощи, старую мельницу и небольшие часовни, а конечная точка — военный комплекс с потрясающей панорамой региона.

Для самых выносливых путешественников есть 6-километровая тропа до Агиа-Марины и её окаменелого леса.

Если решитесь на ночёвку, можно продолжить путь до часовни Святой Ирины, а затем — к византийскому храму Святого Георгия и пещере Костлявой, где хранились останки монахов.

Более короткий, но не менее захватывающий путь ведёт к часовне Святого Иоанна Крестителя. Она встроена в скалу, а её крыша собирает дождевую воду. У входа сохранились средневековые стены, защищавшие храм от пиратов.

Беланидия — идеальное место для тех, кто ищет тишину, первозданную природу и уникальную атмосферу греческой глубинки.

Уточнения

Лако́ния (греч. Λακωνία) — ном в Греции, в южной части Пелопоннеса. Омывается заливами Месиниакос и Лаконикос. столица региона — Спарта.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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