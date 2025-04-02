Следим за ситуацией: фиолетовый флаг на пляже — что это значит для туристов

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдыхающие на живописном пляже Лас-Тереситас в Санта-Крусе на Тенерифе получают предупреждение о потенциальной угрозе со стороны ядовитых морских обитателей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пляж

После неоднократных случаев появления португальских корабликов власти подняли желтые флаги в качестве меры предосторожности.

Кроме того, на пляже появляется и фиолетовый флаг, который сигнализирует о присутствии опасных морских существ. Для дополнительной безопасности Красный Крест организовал патрулирование зоны на лодках, чтобы следить за ситуацией и предотвращать возможные инциденты.

Португальский кораблик, известный также как "голубая бутылка", это гидроидное морское животное, распространенное в Атлантическом и Индийском океанах. Несмотря на то, что его укусы редко представляют смертельную опасность, они могут вызывать сильную боль и аллергические реакции.

Этот организм легко опознать по воздушному поплавку, который может быть синим, фиолетовым или розовым и возвышается над поверхностью воды до 15 см. Однако настоящая угроза скрывается под водой: его длинные щупальца могут достигать 10 метров в длину и покрыты жгучими нематоцистами — капсулами с ядом, способными парализовать или убить мелкую рыбу.

В последние недели побережье Испании столкнулось с наплывом этих ядовитых существ, поэтому туристам рекомендуется быть особенно осторожными и следовать официальным предупреждениям.

Отдыхая на побережье Испании, важно знать значения флагов безопасности:

1. Красный флаг — сигнал о запрете купания из-за опасных условий (высокие волны, сильные течения, акулы и другие угрозы);

2. Желтый флаг — купание разрешено, но с осторожностью;

3. Фиолетовый флаг — предупреждение о появлении опасных морских существ.

При обнаружении фиолетового флага туристам рекомендуется избегать контакта с водой и немедленно сообщать спасателям о любых подозрительных находках в море, передает bristolpost.

Уточнения

Щупальца (лат. tentaculi) — подвижные выросты тела у представителей многих групп беспозвоночных животных и некоторых позвоночных.

