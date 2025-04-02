От скромного дома до иконы роскоши: Отель Сан-Пьетро прошёл невероятный путь — вот как мечта стала легендой

Отель "Сан-Пьетро" в Позитано, открытый в 1970 году, является символом роскоши и элегантности на Амальфитанском побережье. Он продолжает очаровывать туристов из года в год. В чём его секрет? В дизайне, который сочетает в себе традиции и современность, захватывающих дух видах и эксклюзивных впечатлениях для своих гостей.
Каждое утро с террасы своего номера Вирджиния Аттанасио Чинке, "леди" отеля "Сан-Пьетро" в Позитано, любуется морем. Она всегда жила в этом семейном отеле, открытом её дядей Карло в 1970 году. Здесь три поколения сменяли друг друга, никогда не теряя своей аутентичности (сегодня во главе стоят её сыновья Вито и Карло Чинке). Эту женщину легко можно понять. Никто в мире никогда не сможет отказаться от этого вида на Амальфитанское побережье, которое является одним из самых удивительных в мире. Справа вы можете увидеть знаменитые разноцветные дома Позитано, взбирающиеся по настолько крутому склону, что он похож на скалу. Слева прекрасная бухта Прайано с сине-зелёной водой, которая плавными волнами омывает пляж из мелкой гальки.
"Донна Вирджиния" многое повидала отсюда. Она ходила гулять по историческому центру с Тиной Тернер, болтала с Эдуардо Де Филиппо, шутила с Джулией Робертс и так далее. Есть памятные снимки, сделанные элитным фотографом Слимом Ааронсом, которые навсегда сохранили глянцевую красоту этого места, где раньше встречалась элита земного шара, вдали от многолюдного Капри.
"Сан-Пьетро-ди-Позитано" — это место, которое всегда воплощало в себе неподвластную времени элегантность в самом сердце Амальфитанского побережья, в этом нет никаких сомнений. Отель, отмечает в этом году 55-летие гостеприимства, которое покорило путешественников со всех уголков мира. Легендарный отель, мимо которого проходили писатели, поэты, художники и кинозвёзды, и все они были очарованы его захватывающей дух красотой и непревзойдённым расположением.
"Позитано похож на сон, тайный уголок, где время как будто останавливается, где каждый уголок рассказывает историю красоты и страсти", — написал в 1957 году Джон Стейнбек, один из величайших писателей двадцатого века.
История "Сан-Пьетро" уходит своими корнями в далёкое прошлое, которое восходит к тридцатым годам, задолго до его официального открытия в 1970 году. В 1931 году Карло Чинке, молодой провидец, родившийся в 1911 году, попросил своего отца Альфонсо превратить небольшой дом в самом центре Позитано в отель. Идея, которая сегодня кажется нам почти невозможной, но которая в своё время была дерзкой, почти безумной мечтой: открыть сооружение для туристов в месте, где туристы… Их там вообще не было.
В то время Позитано ещё не было известным международным направлением, которое мы знаем сегодня, и всё же Карло не стал отчаиваться. Его решимость была непоколебимой, и вскоре ему удалось вовлечь в это приключение всю семью. Упрямство, которое со временем приведёт его к осуществлению мечты.
В 1934 году на свет появился небольшой и гостеприимный отель "Мирамаре", скрытая жемчужина в самом сердце Позитано, вдоль живописной улицы Скалинателла, которая от Пунта-Реджинелла спускается к пристани для яхт. Карло, которого все ласково называют Карлино, страстно предан каждому аспекту управления отелем. Рядом с ним его сестра Кармела, её муж Вито Аттанасио, и на протяжении многих лет дети Кармелы и Вито — Сальваторе и Вирджиния. Несмотря на то что Мирамаре небольшой и уютный, он станет фундаментом для рождения Сан-Пьетро. И вот мечты оживают, и вместе с ними оживает история отеля, которому суждено написать одну из самых важных страниц гостеприимства Позитано.
29 июня 1970 года отель "Сан-Пьетро" наконец-то распахнул свои двери для гостей. Отель с 33 номерами представляет собой райский уголок, посвящённый святому Петру, покровителю рыбаков. Неслучайно именно эта дата знаменует собой инаугурацию: 29 июня на самом деле является праздником святого, а на вершине мыса Лаурито, в нескольких шагах от сооружения, стоит небольшая часовня восемнадцатого века, посвящённая ему. Связь между собором Святого Петра и морем глубока. Легенда гласит, что во время своего путешествия из Святой Земли в Рим святой высадился на итальянском побережье, остановившись прямо возле уединённого залива Краполья в Масса-Лубренсе, недалеко от того места, где сегодня стоит отель.
Позитано (итал. Positano) — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
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