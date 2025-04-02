От скромного дома до иконы роскоши: Отель Сан-Пьетро прошёл невероятный путь — вот как мечта стала легендой

5:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отель "Сан-Пьетро" в Позитано, открытый в 1970 году, является символом роскоши и элегантности на Амальфитанском побережье. Он продолжает очаровывать туристов из года в год. В чём его секрет? В дизайне, который сочетает в себе традиции и современность, захватывающих дух видах и эксклюзивных впечатлениях для своих гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by jimmyweee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Позитано

Каждое утро с террасы своего номера Вирджиния Аттанасио Чинке, "леди" отеля "Сан-Пьетро" в Позитано, любуется морем. Она всегда жила в этом семейном отеле, открытом её дядей Карло в 1970 году. Здесь три поколения сменяли друг друга, никогда не теряя своей аутентичности (сегодня во главе стоят её сыновья Вито и Карло Чинке). Эту женщину легко можно понять. Никто в мире никогда не сможет отказаться от этого вида на Амальфитанское побережье, которое является одним из самых удивительных в мире. Справа вы можете увидеть знаменитые разноцветные дома Позитано, взбирающиеся по настолько крутому склону, что он похож на скалу. Слева прекрасная бухта Прайано с сине-зелёной водой, которая плавными волнами омывает пляж из мелкой гальки.

"Донна Вирджиния" многое повидала отсюда. Она ходила гулять по историческому центру с Тиной Тернер, болтала с Эдуардо Де Филиппо, шутила с Джулией Робертс и так далее. Есть памятные снимки, сделанные элитным фотографом Слимом Ааронсом, которые навсегда сохранили глянцевую красоту этого места, где раньше встречалась элита земного шара, вдали от многолюдного Капри.

Происхождение, семейная история, икона Позитано

"Сан-Пьетро-ди-Позитано" — это место, которое всегда воплощало в себе неподвластную времени элегантность в самом сердце Амальфитанского побережья, в этом нет никаких сомнений. Отель, отмечает в этом году 55-летие гостеприимства, которое покорило путешественников со всех уголков мира. Легендарный отель, мимо которого проходили писатели, поэты, художники и кинозвёзды, и все они были очарованы его захватывающей дух красотой и непревзойдённым расположением.

"Позитано похож на сон, тайный уголок, где время как будто останавливается, где каждый уголок рассказывает историю красоты и страсти", — написал в 1957 году Джон Стейнбек, один из величайших писателей двадцатого века.

История "Сан-Пьетро" уходит своими корнями в далёкое прошлое, которое восходит к тридцатым годам, задолго до его официального открытия в 1970 году. В 1931 году Карло Чинке, молодой провидец, родившийся в 1911 году, попросил своего отца Альфонсо превратить небольшой дом в самом центре Позитано в отель. Идея, которая сегодня кажется нам почти невозможной, но которая в своё время была дерзкой, почти безумной мечтой: открыть сооружение для туристов в месте, где туристы… Их там вообще не было.

В то время Позитано ещё не было известным международным направлением, которое мы знаем сегодня, и всё же Карло не стал отчаиваться. Его решимость была непоколебимой, и вскоре ему удалось вовлечь в это приключение всю семью. Упрямство, которое со временем приведёт его к осуществлению мечты.

В 1934 году на свет появился небольшой и гостеприимный отель "Мирамаре", скрытая жемчужина в самом сердце Позитано, вдоль живописной улицы Скалинателла, которая от Пунта-Реджинелла спускается к пристани для яхт. Карло, которого все ласково называют Карлино, страстно предан каждому аспекту управления отелем. Рядом с ним его сестра Кармела, её муж Вито Аттанасио, и на протяжении многих лет дети Кармелы и Вито — Сальваторе и Вирджиния. Несмотря на то что Мирамаре небольшой и уютный, он станет фундаментом для рождения Сан-Пьетро. И вот мечты оживают, и вместе с ними оживает история отеля, которому суждено написать одну из самых важных страниц гостеприимства Позитано.

Рождение отеля "Сан-Пьетро", которому сегодня исполняется 55 лет

29 июня 1970 года отель "Сан-Пьетро" наконец-то распахнул свои двери для гостей. Отель с 33 номерами представляет собой райский уголок, посвящённый святому Петру, покровителю рыбаков. Неслучайно именно эта дата знаменует собой инаугурацию: 29 июня на самом деле является праздником святого, а на вершине мыса Лаурито, в нескольких шагах от сооружения, стоит небольшая часовня восемнадцатого века, посвящённая ему. Связь между собором Святого Петра и морем глубока. Легенда гласит, что во время своего путешествия из Святой Земли в Рим святой высадился на итальянском побережье, остановившись прямо возле уединённого залива Краполья в Масса-Лубренсе, недалеко от того места, где сегодня стоит отель.

Уточнения

Позитано (итал. Positano) — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

