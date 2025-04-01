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Путешествие по Кердройе: сделайте шаг в самый крупный каменный лабиринт мира

1:40
Туризм

В Англии, на просторах Бодмин-Мур, открывается Кердройя — самый крупный в мире каменный лабиринт, посвященный богатому корнуолльскому наследию и древним традициям.

лабиринт
Фото: Создано в DALL-E/Olhar Digital by Gabriel Sérvio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
лабиринт

Расположенный у озера Коллифорд, этот грандиозный проект разрабатывался на протяжении нескольких лет и теперь готов принять первых гостей. Лабиринт, построенный из традиционных корнуолльских каменных изгородей, достигает 56 метров в ширину и приглашает посетителей пройти извилистый маршрут, демонстрирующий уникальные подходы каменной кладки, характерные для 12 охраняемых природных зон Корнуолла.

Идея Кердройи принадлежит корнуолльскому художнику Уиллу Коулману. Он стремился сохранить и увековечить традиционное мастерство создания живых изгородей. Для строительства использовались исключительно природные материалы региона, включая гранит из Бодмин-Мур и камень из Уэст-Пенвита.

Каждый участок изгороди украшен специальными маркерными дисками, созданными мастерами Трассел.

В самом центре лабиринта расположена эффектная металлическая скульптура из стали и меди: она представляет собой детализированную карту Кердройи и установлена на монолитном гранитном постаменте. Сам лабиринт украшен 4000-летним языческим узором.

Кердройя, созданная по заказу Национального парка Корнуолл, это не просто достопримечательность. Это место, где каждый сможет окунуться в атмосферу древности, погрузиться в раздумья и насладиться суровой красотой корнуолльских ландшафтов, передает travelandtourworld.

Уточнения

Лабири́нт (др.-греч. λαβύρινθος) — структура (обычно в двухмерном или трёхмерном пространстве), состоящая из запутанных путей к выходу (и/или путей, ведущих в тупик).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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