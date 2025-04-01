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Перезагрузка Диснейленда! Чего ждать от празднования 70-летия в 2025 году

1:16
Туризм

Диснейленд в 2025 году начнет эру перемен и празднований.

Парк развлечений
Фото: commons.wikimedia.org by Sascha., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Парк развлечений

В этом году парк отмечает своё 70-летие, сопровождая это событие серьезными трансформациями, которые кардинально изменят его облик. Путешественникам следует быть готовыми к этим изменениям, если они планируют посетить Южную Калифорнию (США).

Празднование 70-летия Диснейленда начнётся с 16 мая 2024 года и продлится до лета 2026 года, с обновлениями аттракционов, новыми персонажами и особыми угощениями. Не стоит удивляться увеличению числа посетителей, особенно во время праздничного сезона, а также появлению важных мероприятий, таких как возвращение популярных ночных парадов и великолепных фейерверков.

Кроме того, стоит отметить, что в парке начинается установка новых, удобных турникетов, а также готовятся к масштабному строительству новых аттракционов в рамках проекта DisneylandForward. Всё это делает посещение Диснейленда в 2025 году особенно захватывающим и незабываемым, передает allears.net.

Уточнения

Аттракцио́н (фр. attraction — притягивающий) — сооружение или устройство, созданное для развлечений. Обычно устанавливается в местах, предназначенных для коллективного отдыха (парки, развлекательные центры, игровые площадки).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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