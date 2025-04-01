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Таиланд упрощает въезд туристов: останется только оформить карту

Туризм

В Таиланде вводят электронную миграционную карту TDAC, она упростит въезд туристов.

Сонгкран - Тайский Новый год
Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сонгкран - Тайский Новый год

С 1 мая 2025 года всем иностранным гражданам будет нужно заранее её оформлять. Эта электронная карта заменит бумажную анкету TM6.

Всем въезжающим, независимо от вида транспорта, она будет необходима.

При заполнении нужно указать следующие данные: ФИО, цель визита, адрес проживания и прочее.

Новая система упростит въезд, оцифровывая сбор информации. Ранее все это происходило с помощью бумаг.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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