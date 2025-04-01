Глобальный кризис может сделать Гавайи главным направлением отдыха

4:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристическая индустрия Гавайев может оказаться на пороге мощного возрождения, поскольку изменяющиеся тенденции путешествий в ключевых странах-источниках турпотока — США, Японии и Канаде — сигнализируют о новом этапе роста.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пальмы у моря

После нескольких лет нестабильных показателей и экономической неопределенности свежие данные указывают на возрастающий интерес к международным поездкам из этих стран, а Гавайи снова выходят на первый план. Расширение авиамаршрутов, ослабление ограничений и рост потребительской уверенности могут привести к значительному увеличению числа туристов, что изменит туристический ландшафт штата в 2025 году и последующие годы.

Разворот туристических потоков: Европа теряет позиции

Туризм на Гавайях постепенно возвращается к доковидным показателям, но происходит новый сдвиг — на этот раз под влиянием изменений по другую сторону Атлантики. Лидеры европейских авиакомпаний предупреждают о возможном замедлении, что может подтолкнуть американских туристов отказаться от дальних поездок в пользу более доступных направлений, таких как Гавайи.

К началу 2025 года туристическая индустрия Гавайев, казалось, набирала обороты: только за февраль было потрачено 1,73 миллиарда долларов. Однако с учетом инфляции реальный рост оказался незначительным. Это может свидетельствовать не столько о полном восстановлении, сколько о перераспределении туристического спроса: американцы выбирают Гавайи как более доступный вариант, отказываясь от зарубежных поездок.

Японские и канадские туристы пока не возвращаются

В отличие от США, туристический поток из Японии остается на критически низком уровне — минус 60% по сравнению с 2019 годом. Канадские путешественники также сокращают свои визиты: в феврале 2025 года на островах побывало 48 693 канадца против 69 998 в 2019 году, что на 30,4% меньше. Эксперты прогнозируют дальнейший спад. В целом число иностранных туристов уменьшилось на 13,7%: в феврале 2025 года на Гавайи прибыло 72 967 гостей из-за рубежа, тогда как в 2019 году их было 84 561.

Этот сдвиг напоминает ситуацию, сложившуюся после COVID-19, и может повториться в 2026 году. На встрече авиакомпаний в Брюсселе руководители заявили, что спрос на трансатлантические перелеты пока остается высоким, но экономическая и политическая нестабильность в Европе может привести к изменению приоритетов туристов. Это, в свою очередь, способно заставить американцев снова переключиться на внутренние путешествия, в том числе на Гавайи.

По сравнению с осторожными прогнозами начала 2025 года, сейчас лидеры индустрии готовятся к новой волне глобальной нестабильности, и Гавайи могут стать главным выгодоприобретателем. Как и во время пандемии, когда Европа была недоступна для американцев, острова снова могут стать популярным запасным вариантом. Рост цен за границей, вопросы безопасности и усталость от долгих путешествий могут подтолкнуть американцев к выбору более близких направлений.

Готовы ли Гавайи к туристическому буму?

Изменения в туристических трендах США, Японии и Канады создают почву для мощного туристического роста Гавайев. С увеличением спроса и восстановлением авиасообщения острова могут вскоре столкнуться с резким увеличением числа гостей.

Однако готова ли инфраструктура к такому потоку? Аэропорты, отели и сервисная индустрия все еще не адаптировались к изменяющемуся спросу. Если в 2026 году американские туристы хлынут на Гавайи, штат вновь окажется в положении, когда ему придется экстренно наращивать мощности.

Разочарование среди постоянных туристов

Постоянные читатели туристического издания Beat of Hawaii все чаще высказывают недовольство: растущие цены, снижение качества обслуживания и утрата знаменитой гавайской атмосферы "алоха" портят впечатление. Многие путешественники чувствуют себя вытесненными из-за высокой стоимости поездки, а другие замечают, что отдых на Гавайях уже не приносит тех эмоций, которые делали его таким особенным.

Уточнения

Гава́йи (англ. Hawaii, американское произношение: [həˈwaɪi] , гав. Hawaiʻi [həˈvɐjʔi, həˈwɐjʔi]) — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США.

