Очарование маленьких городков Вашингтона: где остановиться и что посмотреть

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Когда думаешь о штате Вашингтоне, первое, что приходит в голову — величественная гора Рейнир, извилистая река Веначи и крутые обрывы у Форт-Уордена. Но настоящая магия этого региона скрыта в его небольших городках. От Стехекина на берегу озера Челан до уютного Лэнгли над проливом Саратога — эти места полны истории, природы и уникальной атмосферы.

Фото: commons.wikimedia.org by Robert Ashworth from Bellingham, WA., USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Недалеко от Элленсбурга, Вашингтон

Купвилль: город у воды

На острове Уидби уютно расположился Купвилль — город с вековой историей, где старые доки уходят в спокойные воды бухты Пенн-Коув, а викторианские дома стоят, пропитанные солью и временем. На Фронт-стрит сохранились деревянные строения столетней давности, а в пекарне Little Red Hen пахнет свежеиспечённым хлебом.

Весной тропы Эбис-Лэндинг покрываются ковром из полевых цветов, а внизу расстилается залив Пьюджет-Саунд. А если хочется узнать больше о прошлом города, загляните в Исторический музей округа Айленд, который расскажет о первых поселенцах, обосновавшихся здесь ещё в 1853 году.

Уинтроп: Дикий Запад в сердце Каскадов

В долине Метоу спрятался Уинтроп — город, где время будто замерло. Узкие улочки с деревянными тротуарами и стилизованные под салоны фасады напоминают о временах Дикого Запада. Вдалеке возвышаются заснеженные вершины Северных Каскадов, а в государственном парке Перригин-Лейк летом можно покататься на лодке или устроить пикник.

На фермерском рынке Метоу-Вэлли можно попробовать копчёного лосося, а в Историческом музее Шейфера - увидеть старинные фотографии и ржавые инструменты первых поселенцев. Зимой этот город превращается в рай для лыжников, а весной цветущие луга придают ему особый шарм.

Ливенворт: баварская сказка в Америке

Этот город, спрятанный среди Каскадов, поражает своим европейским колоритом. Все дома здесь украшены резными ставнями и пряничной отделкой, а Музей Щелкунчика собрал более 7000 фигурок — от крошечных солдатиков до экзотических белок.

Летом Мюнхен Хаус оживает — на террасах льётся холодное пиво, звучит аккордеон, а воздух наполняет аромат жареных колбасок. А осенью улицы заполняют гости Октоберфеста, превращая Ливенворт в настоящий немецкий уголок. Зимой же город переливается огнями рождественских гирлянд, создавая атмосферу зимней сказки.

Стехекин: укромный уголок у озера Челан

Это место, куда не добраться на машине. Сюда ведёт лишь 55-мильное путешествие на пароме или короткий перелёт на гидросамолёте. Водопад Рейнбоу, падающий с высоты 312 футов, создаёт прохладную дымку, а по береговой тропе можно пройти вдоль озера, наслаждаясь уединением.

В кондитерской Stehekin Pastry Company готовят булочки с корицей, которые идеально сочетаются с чашкой горячего кофе на фоне суровых горных пейзажей. Осенью холмы здесь окрашиваются в золотые оттенки, а зимой снег укутывает весь город, оставляя только следы от лыж и велосипедных колёс.

Элленсбург: ковбойский дух и родео

В долине Киттитас, на берегах извилистой реки Якима, раскинулся Элленсбург — город, в котором сочетаются история, фермерская культура и знаменитое родео Элленсбурга, проходящее здесь с 1923 года. На фермерском рынке можно купить свежие персики, а в Историческом музее округа Киттитас - увидеть старинные карты и поношенные седла.

Осенью холмы здесь окрашиваются в золотистые тона, а весной воздух наполняется ароматом полыни и свежей зелени. Этот город идеально передаёт атмосферу настоящего американского Запада.

Ла-Коннер: среди цветов и воды

Этот город, расположенный на берегу канала Свиномиш, оживает весной, когда тюльпаны покрывают долину Скагит. Яркие цветочные поля тянутся до горизонта, а красный Радужный мост создаёт идеальный контраст на фоне голубого неба.

На Фронт-стрит можно найти уютные магазины с изделиями ручной работы, а в бистро Nell Thorn подают густой суп из моллюсков, который особенно хорош в дождливые дни. Летом гавань заполняют парусники, а зимой город окутывает лёгкий туман, создавая атмосферу уюта.

Блейн: у самой границы

Расположенный у границы с Канадой, Блейн славится своими морскими пейзажами и историческим парком Пис-Арч, где белая арка резко выделяется на фоне неба. Здесь можно прогуляться по набережной, где стоят старые рыбацкие сваи, или заглянуть на фермерский рынок за свежими моллюсками и ягодами.

Этот тихий городок — идеальное место для тех, кто хочет ненадолго сбежать от суеты большого мира и насладиться умиротворённой атмосферой побережья.

Уточнения

Вашингто́н (также Ва́шингтон; англ. Washington, D.C.) — столица Соединённых Штатов Америки. Официальное название — округ Колумбия (англ. District of Columbia, сокращённо D.C., «Ди-Си»). Чтобы не путать город с одноимённым штатом на северо-западе страны, американцы в разговорной речи обычно называют город «Ди-Си» или «Вашингтон, Ди-Си».



