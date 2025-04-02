Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнце ещё не греет, а вирусы уже рядом: кто в группе риска этой весной
Дача Пугачёвой с пирсом, бассейном и проблемами: зачем Пресняков чинит то, что не продаётся
Солнечные удары: как вспышки изменяют работу мозга и техники
От древних руин до уникальных блюд: что нужно увидеть в Колле-Ди-Тора
Этот стиль превратит ваш дом в уютное убежище — без ремонта
Жан-Клод Ван Дамм — фигурант дела о торговле людьми в Румынии
Ветка за веткой: как вырастить зелёную арку или беседку
Морковка как из мультика: что сажать, чтобы удивить себя, урожай и холодильник
Забудь о варикозе: упражнение, которое восстановит сосуды всего за 15 минут в день

Кастельчивита: загадочная деревня, сохранившая тайны Средневековья и пещеры с доисторическими артефактами

1:40
Туризм

У подножия величественной горы Альбурни, в самом сердце национального парка Чиленто и Валло-ди-Диано, прячется древняя деревня Кастельчивита — место, где история переплетается с природной магией.

Несмотря на то что в 1863 году деревни Кастелучча и Чивита слились в одну, Кастельчивита сохранила свою подлинную, крепко укоренившуюся идентичность. Её корни уходят в Средневековье, когда она была известна под загадочным именем "Оппид Заболонь".

Во времена Карла I Анжуйского здесь возвели крепость с башнями, каменными лестницами и узкими улочками, по которым сегодня так приятно гулять.

Но настоящая гордость деревни — это пещеры Кастельчивиты. Они — одни из крупнейших на юге Италии. Археологические находки здесь поражают: учёные обнаружили следы Homo sapiens, а сами пещеры получили статус международного доисторического памятника.

Внутренние залы пещер поражают фантастическими формами: Sala del Trono, Sala del Castello и, да — Sala del Guano. Здесь сталактиты и сталагмиты создают настоящий подземный сказочный мир.

Не забудь пройтись по Старому городу — с его арками, брусчаткой, гербами и атмосферой старины. А затем загляни в монастырь Святой Гертруды, где хранится "Пьета" кисти Джованни Де Грегорио.

Кастельчивита — это место, где время замирает, а каждый шаг становится путешествием в прошлое, скрытое среди скал и теней.

Уточнения

Кастельчивита (итал. Castelcivita) — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Карл I Анжуйский (фр. Charles d'Anjou, 21 марта 1227 — 7 января 1285, Фоджа) — французский принц из рода Капетингов, сын Людовика VIII и брат Людовика Святого, граф Анжу и Мэна с 1246 года, граф Прованса и Форкалькье с 1246 года, король Неаполя с 1266 года, король Сицилии в 1266—1282 годах, король Албании с 1272 года, титулярный король Иерусалима с 1277 года, князь Ахейский с 1278 года, основатель Анжу-Сицилийского дома.

Джованни Де Грегорио (итал. Giovanni De Gregorio; 20 января 1729, Мессина, Сицилийское королевство — 11 июля 1791, Рим, Папская область) — итальянский куриальный кардинал. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Домашние животные
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки Аудио 
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Садоводство, цветоводство
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Зачем нужно лакокрасочное покрытие на авто и почему за ним стоит следить: разбор Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Последние материалы
От древних руин до уникальных блюд: что нужно увидеть в Колле-Ди-Тора
Этот стиль превратит ваш дом в уютное убежище — без ремонта
Кастельчивита: загадочная деревня, сохранившая тайны Средневековья и пещеры с доисторическими артефактами
Жан-Клод Ван Дамм — фигурант дела о торговле людьми в Румынии
Ветка за веткой: как вырастить зелёную арку или беседку
Морковка как из мультика: что сажать, чтобы удивить себя, урожай и холодильник
Забудь о варикозе: упражнение, которое восстановит сосуды всего за 15 минут в день
Зачем нужно лакокрасочное покрытие на авто и почему за ним стоит следить: разбор
Уюта мало: как понять, что интерьер по-настоящему безупречен
Пассивный доход за 10 лет — но сумма кусается: сколько нужно накопить, чтобы деньги работали за тебя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.