Кастельчивита: загадочная деревня, сохранившая тайны Средневековья и пещеры с доисторическими артефактами

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У подножия величественной горы Альбурни, в самом сердце национального парка Чиленто и Валло-ди-Диано, прячется древняя деревня Кастельчивита — место, где история переплетается с природной магией.

Несмотря на то что в 1863 году деревни Кастелучча и Чивита слились в одну, Кастельчивита сохранила свою подлинную, крепко укоренившуюся идентичность. Её корни уходят в Средневековье, когда она была известна под загадочным именем "Оппид Заболонь".

Во времена Карла I Анжуйского здесь возвели крепость с башнями, каменными лестницами и узкими улочками, по которым сегодня так приятно гулять.

Но настоящая гордость деревни — это пещеры Кастельчивиты. Они — одни из крупнейших на юге Италии. Археологические находки здесь поражают: учёные обнаружили следы Homo sapiens, а сами пещеры получили статус международного доисторического памятника.

Внутренние залы пещер поражают фантастическими формами: Sala del Trono, Sala del Castello и, да — Sala del Guano. Здесь сталактиты и сталагмиты создают настоящий подземный сказочный мир.

Не забудь пройтись по Старому городу — с его арками, брусчаткой, гербами и атмосферой старины. А затем загляни в монастырь Святой Гертруды, где хранится "Пьета" кисти Джованни Де Грегорио.

Кастельчивита — это место, где время замирает, а каждый шаг становится путешествием в прошлое, скрытое среди скал и теней.

Уточнения

Кастельчивита (итал. Castelcivita) — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.



Карл I Анжуйский (фр. Charles d'Anjou, 21 марта 1227 — 7 января 1285, Фоджа) — французский принц из рода Капетингов, сын Людовика VIII и брат Людовика Святого, граф Анжу и Мэна с 1246 года, граф Прованса и Форкалькье с 1246 года, король Неаполя с 1266 года, король Сицилии в 1266—1282 годах, король Албании с 1272 года, титулярный король Иерусалима с 1277 года, князь Ахейский с 1278 года, основатель Анжу-Сицилийского дома.



Джованни Де Грегорио (итал. Giovanni De Gregorio; 20 января 1729, Мессина, Сицилийское королевство — 11 июля 1791, Рим, Папская область) — итальянский куриальный кардинал.

