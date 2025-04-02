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Телларо: идеальное место для уединённых вечеров — найдите свой уголок счастья!

1:26
Туризм

Телларо — это не просто деревня на карте Италии. Это настоящая поэма, написанная камнями, морем и закатами. Расположенная на скалистом выступе в восточной части Залива Поэтов, она веками вдохновляла художников и писателей. Среди них — Эухенио Монтале, Марио Сольдати и Дэвид Герберт Лоуренс.

деревня Телларо, Лигурия, Италия
Фото: commons.wikimedia by Pier B., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
деревня Телларо, Лигурия, Италия

Узкие мощёные улочки, арки, древние церкви и бескрайний вид на Лигурийское море — всё здесь словно создано для романтического побега от суеты. В центре деревни возвышается Церковь Святого Георгия, построенная в XVII веке. По легенде, именно отсюда местные жители спаслись от пиратского набега — и теперь церковь стала символом силы и веры.

Прогуляйтесь по аркаде Подрипа — некогда защитному каменному коридору, загляните в Церковь Стелла Марис, откуда открывается один из лучших панорамных видов, и обязательно спуститесь к Марине Ди Телларо. Там, у старинных умывальников и лодочных пристаней, особенно хорошо встречать закат.

Телларо — это идеальное место для романтического уикенда или уединённого отдыха на берегу. Залив окрашивается в розовое и оранжевое, небо отражается в море, и кажется, что время здесь течёт совсем иначе.

Если ты ищешь место, где можно вдохнуть настоящую Италию — Телларо ждёт тебя.

Уточнения

Ма́рио Сольда́ти (итал. Mario Soldati; 17 ноября 1906, Турин — 19 июня 1999, Tellaro, Лигурия) — итальянский писатель, сценарист, кинорежиссёр.

Дэ́вид Ге́рберт Ло́уренс (Ло́ренс; англ. David Herbert Lawrence; 11 сентября 1885, Иствуд, графство Ноттингемшир — 2 марта 1930, Ванс) — один из ключевых английских писателей начала XX века. В психологических романах «Сыновья и любовники» (1913), «Радуга» (1915), «Влюблённые женщины» (1920) призывал современников открыть себя инстинктивному восприятию природы и эмоциональности.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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