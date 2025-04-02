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16 озёр, которые заставят вас потерять дар речи — что скрывает этот парк?

1:50
Туризм

Плитвицкие озёра — это не просто национальный парк, а настоящая жемчужина Хорватии и один из самых живописных уголков Европы. Расположенный на почти 300 квадратных километрах, он объединяет 16 бирюзовых озёр, множество водопадов и бесконечные деревянные тропинки над водой.

Лодка
Фото: unsplash.com by Robert Crawford rcrawford86, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лодка

Уникальный ландшафт формировался тысячелетиями: вода, насыщенная кальцием, образует туфовые породы, из которых вырастают естественные плотины и каскады. Озёра питаются подземными источниками и реками, благодаря чему вода здесь всегда кристально чистая.

Парк разделён на две зоны — верхнюю (Quella superiore) и нижнюю (Quella Нижний).

Для посетителей проложено около 18 км троп, включая маршруты разной длины и сложности:

A — 3,5 км, 3 часа: знакомство с Большим водопадом
B — 4 км, 4 часа: пешком, паром и поезд
C — 8 км, 6 часов: полный маршрут с панорамными видами
H и K — до 18 км на весь день: охватывают весь парк

Удобные входы (№1, №2 и дополнительный — Флора) позволяют начать маршрут с любой стороны. Вдобавок к красоте природы, парк — это история восстановления. В 1990-х он пострадал от Балканской войны: были разрушены отели, вырублены деревья и загрязнена вода. Но сегодня парк находится под защитой, а экологи тщательно следят за его состоянием.

Плитвицкие озёра — это место, где хочется остановить время: вода журчит, деревья шелестят, а каждый шаг открывает новую открытку. Приезжай и почувствуй магию сам.

Уточнения

Пли́твицкие озёра Плитвичка-Езера, Пли́твичские озёра (хорв. Plitvička jezera) — национальный парк в Хорватии, расположенный в центральной части страны, в Лицко-Сеньской (90,7 %) и Карловацкой жупаниях (9,3 %). Воды реки Корана, текущие сквозь известняк, за тысячи лет нанесли барьеры травертина, образовав естественные плотины, которые, в свою очередь, создали ряд живописных озёр, водопадов и пещер.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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