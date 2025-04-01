Прилетели в Москву? Тогда приготовьтесь: таксистов без лицензии больше нет

Раньше стоило выйти из терминала, как к вам тут же подлетал настойчивый "бомбила" с предложением подвезти."Эх, прокачу!" – и вот вы уже едете, переплачивая вдвое, а то и втрое. Москвичи знали этот трюк, но вот приезжих и туристов обмануть было проще. Теперь таких "предпринимателей" оттеснили за пределы аэропорта.
Запрет касается всех без исключения: ни Шереметьево, ни Домодедово, ни Жуковский больше не терпят нелегалов. Теперь бомбилам запрещено работать:
Фактически предлагать услуги извозчика теперь можно только за шлагбаумами, то есть уже за пределами зоны аэропортов.
Следить за выполнением запрета будут Управление регионального административно-транспортного контроля и полиция. Но выявить "бомбилу" среди обычных встречающих непросто.
Поэтому аэропорты тоже подключаются к борьбе. Например, в Шереметьево уже ввели систему ограничений: один бесплатный въезд на 10 минут, а следующий — только через два часа.
Какие ещё меры появятся, пока неизвестно, но очевидно одно: пространство для нелегальных таксистов сокращается.
Если вы привыкли заказывать такси через официальные приложения или стойки в аэропорту, для вас ничего не изменится. Зато риск наткнуться на "бомбилу" и отдать за поездку в несколько раз больше значительно снизится.
Международный аэропорт Шереме́тьево имени А. С. Пушкина (ИАТА: SVO, ИКАО: UUEE) — российский международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, первый в России по объёму пассажиропотока.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.