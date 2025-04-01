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Прилетели в Москву? Тогда приготовьтесь: таксистов без лицензии больше нет

1:39
Туризм

Раньше стоило выйти из терминала, как к вам тут же подлетал настойчивый "бомбила" с предложением подвезти."Эх, прокачу!" – и вот вы уже едете, переплачивая вдвое, а то и втрое. Москвичи знали этот трюк, но вот приезжих и туристов обмануть было проще. Теперь таких "предпринимателей" оттеснили за пределы аэропорта.

аэропорт Шереметьево, терминал С, Москва
Фото: Wikimedia Commons by Александр Маркин is licensed under Public domain
аэропорт Шереметьево, терминал С, Москва

Где теперь нельзя работать нелегальным таксистам?

Запрет касается всех без исключения: ни Шереметьево, ни Домодедово, ни Жуковский больше не терпят нелегалов. Теперь бомбилам запрещено работать:

  • Внутри аэровокзалов,
  • На подъездах к ним,
  • На парковках.

Фактически предлагать услуги извозчика теперь можно только за шлагбаумами, то есть уже за пределами зоны аэропортов.

Как будут бороться с нелегалами?

Следить за выполнением запрета будут Управление регионального административно-транспортного контроля и полиция. Но выявить "бомбилу" среди обычных встречающих непросто.

Поэтому аэропорты тоже подключаются к борьбе. Например, в Шереметьево уже ввели систему ограничений: один бесплатный въезд на 10 минут, а следующий — только через два часа.

Какие ещё меры появятся, пока неизвестно, но очевидно одно: пространство для нелегальных таксистов сокращается.

Что изменится для пассажиров?

Если вы привыкли заказывать такси через официальные приложения или стойки в аэропорту, для вас ничего не изменится. Зато риск наткнуться на "бомбилу" и отдать за поездку в несколько раз больше значительно снизится.

Уточнения

Международный аэропорт Шереме́тьево имени А. С. Пушкина (ИАТА: SVO, ИКАО: UUEE) — российский международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, первый в России по объёму пассажиропотока.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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