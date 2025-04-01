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Остров-призрак в Тирренском море: забытая жемчужина Италии

2:27
Туризм

Хотите открыть для себя остров, который завораживает и пугает одновременно? Добро пожаловать на Дино — таинственный уголок Калабрии, где природа и руины прошлого сплетаются в единое целое.

Брызги моря
Фото: unsplash.com by Todd Diemer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брызги моря

Затерянный рай: остров Дино

Капри и Сицилия давно стали туристическими мекками, но есть и другие, менее известные, но не менее удивительные острова Италии. Одним из них является Дино — скалистый клочок суши в Тирренском море, неподалёку от Калабрии.

Его природа поражает воображение: морские гроты с переливающейся голубизной, крутые обрывы и пышная средиземноморская растительность. Однако вместо роскошных отелей и толп туристов здесь царят тишина и таинственная атмосфера.

Мечта, превратившаяся в руины

В 1962 году глава Fiat и Ferrari Джанни Аньелли купил остров, планируя сделать его элитным курортом. Были построены отель, ресторан, куполообразные бунгало и даже причал.

Но к 1990-м годам проект оказался заброшен, а в 2014 году остров окончательно вернулся во власть природы. Писательница Бьянка Феликори назвала эти руины "разрушенными мечтами общества" — и трудно не согласиться.

Тайны острова: от пиратов до древних храмов

Название острова имеет несколько версий происхождения. Одни связывают его с греческим словом "dine" (вихрь), другие — с исчезнувшим храмом Венеры.

А ещё ходят слухи, что в XVI веке пират Драгут использовал его как базу и даже спрятал здесь сокровища.

Как добраться и что посмотреть?

Остров Дино доступен только по воде. Из города Прайя-а-Маре сюда ходят лодочные экскурсии, а желающие могут арендовать каяки. Среди главных достопримечательностей:

  • Пещера Льва — скала в форме головы льва с захватывающим видом.
  • Голубая пещера — мистический грот с лазурным свечением воды.
  • Пещера Водопадов — украшена белоснежными сталактитами.
  • Подводные кораллы — дайверов ждут яркие горгонарии и экзотическая морская жизнь.

Лучшее время для поездки — лето, но осень тоже подойдёт, если хотите насладиться красотой без толп туристов.

Уточнения

Кала́брия (итал. Calabria,) — административная область в Италии. Столица Калабрии — Катандзаро, одновременно это и центр одноимённой провинции. Калабрия расположена в самой южной части Апеннинского полуострова, как говорят иногда образно, "в носке итальянского сапога".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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