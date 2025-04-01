Лучший маршрут по Южной Африке: китов, слонов и пингвинов увидите точно

Хотите увидеть лучшие природные уголки Южной Африки? "Садовый маршрут" — 190-мильное приключение, соединяющее живописные пляжи, национальные парки и исторические города.
Этот путь, начинающийся в заливе Моссел и заканчивающийся у реки Стормс, считается идеальным для тех, кто мечтает о путешествии среди дикой природы и экзотических пейзажей.
Национальные парки: Гарден-Рут и Уайлдернесс, где можно встретить редкие виды птиц и пройтись по живописным тропам.
Путешествие лучше планировать на май-июнь или сентябрь, чтобы избежать толп и насладиться комфортной погодой.
"Автомобильные поездки дарят особую свободу, превращая обычный отпуск в незабываемое приключение", — добавляет путешественник Гарри Анаплиотиса.
Ю́жная А́фрика — регион, занимающий южную часть Африканского континента. Часто северной границей Южной Африки считают реки Кунене и Замбези: это значит, что в регион входят все пять стран, относящихся к Южной Африке (по классификации ООН), а также Зимбабве и южная часть Мозамбика.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.