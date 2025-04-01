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Лучший маршрут по Южной Африке: китов, слонов и пингвинов увидите точно

1:33
Туризм

Хотите увидеть лучшие природные уголки Южной Африки? "Садовый маршрут" — 190-мильное приключение, соединяющее живописные пляжи, национальные парки и исторические города.

Южная Африка, национальные парки
Фото: commons.wikimedia.org by Emma THERY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Южная Африка, национальные парки

Этот путь, начинающийся в заливе Моссел и заканчивающийся у реки Стормс, считается идеальным для тех, кто мечтает о путешествии среди дикой природы и экзотических пейзажей.

Что вас ждёт на маршруте

  • Природа и животные: вдоль маршрута можно наблюдать китов, дельфинов и даже слонов. В заповеднике Робберг живут колонии тюленей, а в Стоуни-Пойнт — африканские пингвины.
  • Исторические города: Моссел-Бей с его прибрежной тропой Сент-Блейз, Джордж с деревянными домиками и уютный Книсна с его знаменитыми скалами "Головы".
  • Активный отдых: от зиплайна среди 700-летних деревьев в лесу Цицикамма до банджи-джампинга и каякинга в ущельях.
  • Пляжи и лагуны: белоснежные пески залива Плеттенберг и потрясающие виды лагуны Кисмайо.

Национальные парки: Гарден-Рут и Уайлдернесс, где можно встретить редкие виды птиц и пройтись по живописным тропам.

Когда ехать?

Путешествие лучше планировать на май-июнь или сентябрь, чтобы избежать толп и насладиться комфортной погодой.

"Автомобильные поездки дарят особую свободу, превращая обычный отпуск в незабываемое приключение", — добавляет путешественник Гарри Анаплиотиса.

Уточнения

Ю́жная А́фрика — регион, занимающий южную часть Африканского континента. Часто северной границей Южной Африки считают реки Кунене и Замбези: это значит, что в регион входят все пять стран, относящихся к Южной Африке (по классификации ООН), а также Зимбабве и южная часть Мозамбика.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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