Скрытая жемчужина Тихого океана, которую вы обязаны посетить

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотите найти уединённый уголок Полинезии, где нет толп туристов, а природа поражает своей первозданностью? Добро пожаловать на Ниуэ — один из самых малоизвестных, но потрясающих островов в Тихом океане.

Фото: PR-служба Офиса по туризму Отдых на острове

Что делает Ниуэ особенным?

Этот остров — не типичный полинезийский рай с песчаными пляжами. Вместо этого вас ждут скалистые берега, коралловые рифы и таинственные пещеры.

Здесь вода настолько прозрачная, что видимость достигает 80 метров! А главное — людей немного, поэтому можно насладиться природой в полной мере.

Как добраться?

Попасть сюда непросто: единственный способ — перелёт через Окленд (Новая Зеландия). Air New Zealand выполняет рейсы только дважды в неделю. Но оно того стоит!

Чего ожидать на острове?

Снорклинг и дайвинг . Коралловые рифы начинаются прямо у берега, а воды вокруг острова кишат морской жизнью.

. Коралловые рифы начинаются прямо у берега, а воды вокруг острова кишат морской жизнью. Плавание с китами . С июля по сентябрь сюда приплывают горбатые киты, и у вас есть уникальный шанс поплавать рядом с ними.

. С июля по сентябрь сюда приплывают горбатые киты, и у вас есть уникальный шанс поплавать рядом с ними. Пещеры и природные бассейны . Водоёмы Лиму — идеальное место для купания среди скал и подводных арок.

. Водоёмы Лиму — идеальное место для купания среди скал и подводных арок. Аренда авто. Остров небольшой, но общественного транспорта нет, так что аренда машины — лучший вариант для передвижения.

Где остановиться?

Лучший вариант — курортный отель Scenic Matavai, расположенный на утёсе с видом на океан. Это единственный полноценный курорт на острове с бассейном, рестораном и баром.

Когда ехать?

Ниуэ — круглогодичное направление. Температура редко опускается ниже +21°C или поднимается выше +31°C. Лучшее время для посещения — с июля по август, но даже в пик сезона остров остаётся уединённым.

Уточнения

Полине́зия (от др.-греч. πολύς и νῆσος - много островов) — субрегион Океании, состоящий из более чем 1000 островов, рассредоточенных по центральной и южной части Тихого океана. Термин "Полинезия" впервые был использован французским писателем Шарлем де Броссом в 1756 году, и первоначально применялся ко всем островам Тихого океана.



Ниу́э (англ. Niue, старое название Savage с англ. — "дикарский") — остров и одноимённое самоуправляемое государственное образование в свободной ассоциации с Новой Зеландией в южной части Тихого океана, в Полинезии, к востоку от островов Тонга. Столица — посёлок Алофи (или Алофис).

