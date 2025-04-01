Скрытая жемчужина Тихого океана, которую вы обязаны посетить

Хотите найти уединённый уголок Полинезии, где нет толп туристов, а природа поражает своей первозданностью? Добро пожаловать на Ниуэ — один из самых малоизвестных, но потрясающих островов в Тихом океане.
Этот остров — не типичный полинезийский рай с песчаными пляжами. Вместо этого вас ждут скалистые берега, коралловые рифы и таинственные пещеры.
Здесь вода настолько прозрачная, что видимость достигает 80 метров! А главное — людей немного, поэтому можно насладиться природой в полной мере.
Попасть сюда непросто: единственный способ — перелёт через Окленд (Новая Зеландия). Air New Zealand выполняет рейсы только дважды в неделю. Но оно того стоит!
Лучший вариант — курортный отель Scenic Matavai, расположенный на утёсе с видом на океан. Это единственный полноценный курорт на острове с бассейном, рестораном и баром.
Ниуэ — круглогодичное направление. Температура редко опускается ниже +21°C или поднимается выше +31°C. Лучшее время для посещения — с июля по август, но даже в пик сезона остров остаётся уединённым.
Полине́зия (от др.-греч. πολύς и νῆσος - много островов) — субрегион Океании, состоящий из более чем 1000 островов, рассредоточенных по центральной и южной части Тихого океана. Термин "Полинезия" впервые был использован французским писателем Шарлем де Броссом в 1756 году, и первоначально применялся ко всем островам Тихого океана.
Ниу́э (англ. Niue, старое название Savage с англ. — "дикарский") — остров и одноимённое самоуправляемое государственное образование в свободной ассоциации с Новой Зеландией в южной части Тихого океана, в Полинезии, к востоку от островов Тонга. Столица — посёлок Алофи (или Алофис).
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.