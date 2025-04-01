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Остров Де-Палм: как провести идеальный день на одном из лучших островов Арубы

1:31
Туризм

Хотите испытать настоящий рай на Карибах? Остров Де-Палм — это уединённое место недалеко от Арубы, где вас ждут кристально чистая вода, золотистый песок и бесконечные развлечения. Система "всё включено" позволит вам не беспокоиться о деталях и просто наслаждаться отдыхом.

Закат на море
Фото: flickr.com by Chris Isherwood, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Закат на море

Полное расслабление и незабываемые впечатления

На острове можно расслабиться в тени пальм, понежиться в шезлонге или арендовать частную кабинку с премиальным обслуживанием.

Любителям активного отдыха предлагается снорклинг среди разноцветных рыб и коралловых рифов, катание на банане и аквапарк с водными горками.

Уникальные подводные приключения

Если снорклинг кажется вам слишком простым, попробуйте дайвинг на СНУБЕ или прогулку по морскому дну в шлеме Sea Trek. Эти впечатления не включены в стоимость билета, но они гарантированно запомнятся вам на всю жизнь.

Планирование поездки

Добраться до острова можно всего за пять минут на пароме. Он работает с 10 утра до 17:00, так что лучше приезжать пораньше, чтобы занять лучшие места.

Не забудьте солнцезащитный крем, безопасный для рифов, и удобную обувь для коралловых пляжей.

Лучшее время для поездки — с апреля по август, когда на острове меньше туристов и ниже цены. Хотя Аруба находится вне зоны активных ураганов, стоит учитывать сезонные погодные изменения.

Уточнения

Ару́ба (нидерл. и папьям. Aruba) — небольшой остров и одноимённое самоуправляемое государственное образование, расположенные на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Является составной частью Королевства Нидерландов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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