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Пассажиры возвращаются в небо: как изменились авиаперевозки в 2025 году

1:50
Туризм

В первые два месяца года российские авиакомпании перевезли 3,8 млн пассажиров на международных рейсах — это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной прирост обеспечили направления за пределами СНГ, отмечается в отчете Росавиации.

самолет Боинг 747, авиакомпания Россия
Фото: Wikimedia Commons by Eliseikosolapov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
самолет Боинг 747, авиакомпания Россия

В то же время внутренний пассажиропоток сократился на 3,1% — до 10,9 млн человек.

Общая динамика и основные игроки

Общий объем перевозок за январь-февраль составил 14,8 млн человек. Это на 1,6% меньше, чем в 2024 году, но на 7% больше, чем в 2023-м. При этом пассажирооборот (учитывающий не только количество пассажиров, но и дальность полетов) остался практически неизменным — 39,4 млрд пассажиро-километров (+0,1%).

Более 70% перевозок обеспечили пять крупнейших авиакомпаний страны: "Аэрофлот", "Победа", S7 Airlines, "Россия" и "Уральские авиалинии".

Причины роста международного трафика

По мнению экспертов, увеличение количества международных перелетов связано с укреплением рубля, что сделало поездки за границу более доступными для россиян. Дополнительный вклад внесло увеличение потока трудовых мигрантов.

"Авиакомпании переориентировались на международные направления, что привело к росту средней дальности перелетов. Несмотря на снижение общего числа пассажиров, пассажирооборот остался на прежнем уровне", — пояснил исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Уточнения

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), использования воздушного пространства Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации и авиационно-космического поиска и спасания, функции по оказанию государственных услуг в области транспортной безопасности в этой сфере, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними, находящийся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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