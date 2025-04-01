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Турист надеялся любоваться горами, но получил глухую стену вместо иллюминатора: вот что нужно знать при бронировании места в самолёте

1:09
Туризм

Турист поделился грустной историей своего полёта в соцсетях. Мужчина предвкушал, что в течение 5 часов будет любоваться шикарными горными видами над Аргентиной, однако его надежды рухнули: путешественнику досталось самое неудачное место, на котором он видел вместо иллюминатора глухую стену.

Самолёт в небе
Фото: flickr.com by Bill Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Самолёт в небе

Турист получил множество комментариев в ответ на эту историю. Один пользователь Сети написал, что у него был случай ещё печальнее: он оказался на аналогичном месте, когда ему предстоял 16-часовой перелёт. Другой комментатор высказал мнение о том, что всё не так плохо, когда хочется спать. В таком случае вместо красот за окном можно смотреть не менее красивые сны.

Чтобы избежать таких неприятностей и в полной мере насладиться зрелищем облаков, горных вершин и огней вечерних городов, стоит внимательно относиться к бронированию места и уточнять, что схема, которую вы видите при покупке билета, совпадает с расположением мест того самолёта, в котором вы полетите. Об этом сообщает Tourdom.ru.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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