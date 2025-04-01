Турист надеялся любоваться горами, но получил глухую стену вместо иллюминатора: вот что нужно знать при бронировании места в самолёте

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист поделился грустной историей своего полёта в соцсетях. Мужчина предвкушал, что в течение 5 часов будет любоваться шикарными горными видами над Аргентиной, однако его надежды рухнули: путешественнику досталось самое неудачное место, на котором он видел вместо иллюминатора глухую стену.

Фото: flickr.com by Bill Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Самолёт в небе

Турист получил множество комментариев в ответ на эту историю. Один пользователь Сети написал, что у него был случай ещё печальнее: он оказался на аналогичном месте, когда ему предстоял 16-часовой перелёт. Другой комментатор высказал мнение о том, что всё не так плохо, когда хочется спать. В таком случае вместо красот за окном можно смотреть не менее красивые сны.

Чтобы избежать таких неприятностей и в полной мере насладиться зрелищем облаков, горных вершин и огней вечерних городов, стоит внимательно относиться к бронированию места и уточнять, что схема, которую вы видите при покупке билета, совпадает с расположением мест того самолёта, в котором вы полетите. Об этом сообщает Tourdom.ru.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

