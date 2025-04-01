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Туристам на заметку: когда отели снижают цены до минимума — раскрыт главный секрет

Туризм

Руководитель отдела продаж Palmira Garden Hotel & Spa Анастасия Петькова рассказала в беседе с РИАМО о том, что нужно делать для того, чтобы цена за проживание в отеле была ниже обычной.

Отель "Азимут" в Астрахани
Фото: commons.wikimedia.org by ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Отель "Азимут" в Астрахани

Цены на проживание в номерах снижаются в те месяцы, когда в городе или стране нет наплыва туристов, поэтому есть смысл планировать своё путешествие на более спокойные месяцы. Также стоит подписаться на рассылку, чтобы те отели, в которых вы любите останавливаться, всегда уведомляли вас о специальных акциях.

"Выбирайте даты вне пиковых периодов, чтобы воспользоваться выгодными тарифами и оптимизировать свои расходы. Лучше планировать поездку в будние дни, особенно избегая субботы — самого дорогого дня. Кроме того, отели могут предлагать дополнительные скидки для привлечения клиентов в данные периоды", — сказала Петькова.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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