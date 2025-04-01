Чемодан без нервов: эксперт раскрыла секрет идеальных сборов в путешествие

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт отдела продаж сервиса Onlinetours Дарья Абакумова в беседе с РИАМО дала советы, как собирать чемодан, чтобы поездка получилась комфортной и не обернулась для туриста неприятностями.

Фото: flickr.com by Familydestinationsguide.com Images, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сбор вещей

Одна из неприятностей может быть связана с тем, что путешественник забыл что-то взять, поэтому эксперт советует составить заранее список всего, что нужно взять обязательно, и помечать те предметы в списке, которые уже уложены. Это, кроме всего прочего, сократит время сбора вещей.

Также Абакумова отметила, что в первую очередь стоит класть в чемодан то, без чего обойтись точно нельзя: документы, гаджеты и прочие предметы первой необходимости. Она рекомендует переслать себе в электронном виде копии паспорта и других документов: такая мера предосторожности не помешает, если вдруг случится потерять что-то из важных бумаг.

Что касается одежды, специалист призывает брать те предметы гардероба, которые соответствуют сезону, и не перегружать свой багаж той одеждой, которую вы не будете носить в путешествии.

Уточнения

Чемода́н (от перс. جامه دان‎ джомадан: جامه jāma одежда + دان dān хранитель) — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.

