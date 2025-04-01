Туристов лишают главного: раскрыт секрет непопулярности Северной Кореи

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян объяснил в беседе с НСН, почему российские туристы крайне редко ездят в Северную Корею.

Фото: flickr.com by jennybento, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Северная Корея

По словам собеседника издания, в Сети распространено негативное мнение про Северную Корею, и это неслучайно. Тяжёлая жизнь в этой стране не только у самих корейцев, но даже у туристов, которые приезжают туда на несколько дней.

Кроме того, что в Северной Корее очень мало интересных экскурсий и привлекательных пляжей, туристов отпугивает то, что они становятся полностью лишёнными свободы. Им не разрешено самостоятельно передвигаться вплоть до того, что запрещено даже выходить из отеля без сопровождения специального человека.

"В основном в Северную Корею ездили люди, которые хотели посмотреть, как живётся в коммунистическом лагере. Туда приезжаешь и оказываешься на 40 лет назад в СССР. Также туда ездили блогеры, чтобы осветить местную жизнь", — заключил эксперт.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

