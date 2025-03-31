Мальдивы вас разочаруют: 5 причин не ехать на эти острова

Организатор путешествий Антон Баранов рассказал, почему можно разочароваться в поездке на Мальдивские острова. Он назвал 5 самых главных недостатков этого излюбленного места.
Во-первых, там всегда очень влажно и жарко. В первое время вам может казаться, что не хватает воздуха.
Там нужно иметь большой запас одежды для переодевания. Даже находиться на улице из-за такого климата может быть некомфортно.
Во-вторых, там много паразитов и опасной живности. Лучше по песку без обуви не ходить.
"В океане водятся скаты, морские ежи, осьминоги, акулы и другие опасные животные", — отметил Баранов.
В-третьих, на улицах этих островов грязно, валяется мусор и бродят коты.
Четвёртый минус — дефицит развлечений. Это исламская республика и там под запретом алкоголь (его можно найти, но не везде и дорого), а также бары и клубы, пишет "СЭ".
Кроме того, многие туристы не в восторге от инфраструктуры. Они жалуются на почти полное отсутствие магазинов, салонов красоты, прачечных и других заведений бытового обслуживания.
Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.
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