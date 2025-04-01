Новые правила комфорта: что изменится в самолётах с 1 апреля?

С 1 апреля пассажиров "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" ждут приятные обновления — на рейсах появятся дополнительные места повышенной комфортности в эконом- и комфорт-классах. Это особенно актуально для тех, кто хочет немного больше простора и удобства, но не готов переплачивать за бизнес-класс.
Появится услуга Preferred seat - выбор предпочтительных мест в первом ряду салона. Раньше такие кресла продавались под названием Space+, но теперь они доступны широкой категории пассажиров. Конфигурация салонов не меняется, но сами места получат статус комфортных — с рядом особенностей.
Что важно знать:
Эти места находятся возле перегородки, где крепятся детские люльки, а столики встроены в подлокотники — комфорт здесь чуть ниже, чем у Space+, но всё же выше, чем у стандартных кресел. При этом они подходят для всех категорий пассажиров, включая путешественников с детьми и людей с ограниченными возможностями.
Льготы и исключения:
Что в "России"?
С этой же даты "Россия" предлагает новую услугу Super Space. А вот преситинг (предварительный выбор места) для пассажиров "Комфорта" без статуса теперь будет платным.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.