Как дёшево съездить в Японию? Эти лайфхаки помогут сэкономить

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туры в Японию стоят дорого. Для визы на счете должна быть сумма, покрывающая расходы на одного человека (около 6000 рублей в день) на полный срок поездки. Однако есть выход сэкономить.

Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Отель в Японии

О нем рассказала основатель агентства путешествий Камила Велибекова.

Попасть в Японию можно только транзитом. Проще и дешевле всего летать через Китай. Дешевле лететь из центра России, а не с Дальнего Востока и из Сибири. Также можно добраться стыковочными рейсами через Узбекистан, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар.

Тем, кто хочет сэкономить, лучше не лететь в период цветения сакуры (с конца марта), цены в это время выше.

"В сезон самый дешевый билет с багажом из Москвы в Токио и обратно обойдется примерно в 80 000 рублей", — цитирует эксперта "СЭ".

Кроме того, выгоднее покупать билеты заранее. Например, сейчас можно выгодно купить билеты на конец сентября. Они обойдутся тысяч в 20-30 в одну сторону.

Останавливаться эксперт рекомендует в европеизированном отеле. Бронировать жилье лучше за 7-8 месяцев до поездки.

"Виза в Японию для россиян оформляется бесплатно, поэтому, если собрать и подготовить документы самим, можно сэкономить", — заключила Велибекова.

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

