Как дёшево съездить в Японию? Эти лайфхаки помогут сэкономить

Туры в Японию стоят дорого. Для визы на счете должна быть сумма, покрывающая расходы на одного человека (около 6000 рублей в день) на полный срок поездки. Однако есть выход сэкономить.
О нем рассказала основатель агентства путешествий Камила Велибекова.
Попасть в Японию можно только транзитом. Проще и дешевле всего летать через Китай. Дешевле лететь из центра России, а не с Дальнего Востока и из Сибири. Также можно добраться стыковочными рейсами через Узбекистан, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар.
Тем, кто хочет сэкономить, лучше не лететь в период цветения сакуры (с конца марта), цены в это время выше.
"В сезон самый дешевый билет с багажом из Москвы в Токио и обратно обойдется примерно в 80 000 рублей", — цитирует эксперта "СЭ".
Кроме того, выгоднее покупать билеты заранее. Например, сейчас можно выгодно купить билеты на конец сентября. Они обойдутся тысяч в 20-30 в одну сторону.
Останавливаться эксперт рекомендует в европеизированном отеле. Бронировать жилье лучше за 7-8 месяцев до поездки.
"Виза в Японию для россиян оформляется бесплатно, поэтому, если собрать и подготовить документы самим, можно сэкономить", — заключила Велибекова.
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.