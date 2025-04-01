Мрачные подробности: о чём молчат туристические путеводители по Мексике

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

По словам российского путешественника, побывавшего в Мексике, местные жители хоть и любят свою культуру, но часто жалуются на жизнь — коррупция, наркокартели и бедность вызывают у них недовольство.

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Многие мечтают переехать в США, но далеко не у всех есть такая возможность. А те, кто мог уехать, уже давно сделали это.

Путешественник отметил, что даже в крупных городах разбитые тротуары, мусор на улицах и обшарпанные здания — привычное явление. Кроме того, кражи здесь случаются с каждым рано или поздно.

"Мы уже лишились 60 долларов из-за слитого бензина, на нашу машину постоянно бросают странные взгляды, а на улицах мы видели, как у прохожих вырывают телефоны прямо из рук. И да, если что-то украли, рассчитывать на помощь полиции не стоит", — поделился блогер.

Еще одной неожиданной особенностью Мексики он назвал постоянный шум.

"Громкая музыка звучит буквально везде. Даже если ночуешь в тихом районе, в два часа ночи обязательно проедет машина с объявлением: "Продаем газ!", а к четырем утра петух решит, что уже рассвет", — с иронией отметил путешественник в блоге "#делайчёхочешь".

Уточнения

Корру́пция — термин, обычно обозначающий злоупотребление служебным положением в личных целях — использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.



