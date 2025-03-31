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700 метров в неведении! Раскроем тайны самого высокого водопада России

Туризм

Самый высокий водопад России Тальниковый находится на заповедных участках плато Путорана в Красноярском крае.

водопад
Фото: freepik.com by haziaahmad346, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
водопад

Его высота достигает примерно 700 метров, однако увидеть его не всегда возможно. Водопад появляется только в периоды снеготаяния и дождей, и в засушливые периоды исчезает.

Исток водопада находится на вершине горы Трапеция, откуда он стекает в озеро Дюпкун, находящееся в дне долины.

Долгое время этот водопад считался одним из так называемых "мифических" природных объектов. Существовало его описание — причем даже два, что вызывало путаницу, — но не было ни одной подтверждающей фотографии.

Многие мечтают увидеть своими глазами то, существование чего долгое время оставалось под вопросом. Именно поэтому на поиски Тальникового водопада регулярно отправляются экспедиции, передает Telegram-канал "Внутри РФ".

Уточнения

Путора́на — сильно расчленённый горный массив (плато), расположенный на северо-западе Среднесибирского плоскогорья. Площадь плато — 250 тыс. км². На территории плато находится Путоранский заповедник, признанный ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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