700 метров в неведении! Раскроем тайны самого высокого водопада России

Самый высокий водопад России Тальниковый находится на заповедных участках плато Путорана в Красноярском крае.
Его высота достигает примерно 700 метров, однако увидеть его не всегда возможно. Водопад появляется только в периоды снеготаяния и дождей, и в засушливые периоды исчезает.
Исток водопада находится на вершине горы Трапеция, откуда он стекает в озеро Дюпкун, находящееся в дне долины.
Долгое время этот водопад считался одним из так называемых "мифических" природных объектов. Существовало его описание — причем даже два, что вызывало путаницу, — но не было ни одной подтверждающей фотографии.
Многие мечтают увидеть своими глазами то, существование чего долгое время оставалось под вопросом. Именно поэтому на поиски Тальникового водопада регулярно отправляются экспедиции, передает Telegram-канал "Внутри РФ".
Путора́на — сильно расчленённый горный массив (плато), расположенный на северо-западе Среднесибирского плоскогорья. Площадь плато — 250 тыс. км². На территории плато находится Путоранский заповедник, признанный ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.
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