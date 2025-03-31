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Американцы ссорятся не из-за бытовых проблем! Что стоит за семейными неурядицами

1:20
Туризм

Тревел-блогер посетил США и рассказал о главных причинах семейных ссор среди американцев.

ссора
Фото: freepik.com by seventyfour, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ссора

По его словам, в отличие от российских семей, где конфликты чаще всего связаны с бытовыми вопросами, у американцев разногласия возникают по совершенно другим причинам.

"Американки не занимаются готовкой и уборкой. Фильмы, где женщина в элегантном наряде готовит завтрак для семьи, не более чем красивая выдумка", — отметил блогер.

Основным источником споров в американских семьях, по мнению путешественника, становится жилищный вопрос.

"На первых этапах отношений оба партнера обычно живут в одном городе, учатся в одном колледже или работают в одном офисе. Познакомившись поближе, и решив снять жилье для совместного проживания, между молодыми людьми обычно присутствует полное согласие, и это вполне понятно, так как на данный момент оба партнера привязаны к одному и тому же месту", — пояснил он. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на Дзен.

Однако со временем многое меняется: один из партнеров может получить работу в другом городе, а другой — потерять источник дохода и оказаться не в состоянии оплачивать аренду. Эти обстоятельства часто становятся поводом для серьезных разногласий.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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