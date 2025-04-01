Сочи 2025: что нового ждет туристов?

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сочи вновь входит в число самых желанных летних направлений. Уже сейчас забронировано более 60% гостиничных номеров на курортный сезон 2025 года, сообщил в Telegram-канале. глава администрации города Андрей Прошунин. Гостей примут около 2 400 объектов размещения — от уютных апартаментов до фешенебельных отелей на берегу моря.

Фото: Wikipedia by Arne Müseler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ сочи

К июню в Сочи откроются 180 пляжей, включая 10 абсолютно новых. Каждый из них проходит тщательную проверку на соответствие экологическим и санитарным нормам, чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным.

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Сочи — не просто курорт, а настоящий магнит для туристов. В 2024 году его посетили 8 миллионов человек — абсолютный рекорд. И это только начало: по оценкам экспертов, к 2030 году этот показатель может вырасти до 10 миллионов. Это значит — больше инфраструктуры, больше развлечений и больше возможностей для незабываемого отпуска.

Сочи — это солнце, море, горы и атмосфера настоящего отдыха. И всё говорит о том, что грядущий сезон будет жарким — во всех смыслах.