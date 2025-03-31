В Пьемонте есть деревня, где правят кошки – вот её история

Вы любите кошек? Тогда вам стоит посетить небольшую деревню Броло в Пьемонте, расположенную на берегу живописного озера Орта. Этот уголок Италии буквально пропитан любовью к пушистым созданиям: фрески, памятники, картины и даже уличные знаки здесь посвящены кошкам.
Всё началось ещё в XVIII веке, когда жители Броло добивались церковной независимости от соседнего города Нонио.
В 1756 году Совет Общины Броло принял решение отделиться, но жители Нонио скептически отнеслись к этой затее.
"Когда в Броло появится приход, мышь наденет плащ", — гласит язвительный девиз.
Но спустя 11 лет Броло добился своей цели. В 1767 году приход Святого Антония Аббата был официально утверждён. В ту же ночь неизвестные прибили к двери администрации Нонио маленькую крысу в плаще — символ победы.
Именно эта история стала основой для "кошачьей" тематики деревни, ведь кто, как не кошки, способны справляться с мышами?
Броло — это настоящий рай для любителей кошек. Здесь вы найдёте:
Кроме того, в Броло есть красивые церкви, вилла Тарсис и великолепный дворец с итальянским садом. А если вы любите пешие прогулки, можно отправиться в поход по Монте-Крегно или Монте-Пиццо, наслаждаясь видами лесов Чезары.
Броло (итал. Brolo) — коммуна в Италии, располагается в области Сицилия, подчиняется административному центру Мессина. В коммуне 25 марта особо празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы.
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