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В Пьемонте есть деревня, где правят кошки – вот её история

2:01
Туризм

Вы любите кошек? Тогда вам стоит посетить небольшую деревню Броло в Пьемонте, расположенную на берегу живописного озера Орта. Этот уголок Италии буквально пропитан любовью к пушистым созданиям: фрески, памятники, картины и даже уличные знаки здесь посвящены кошкам.

кошки Броло.
Фото: fotki.yandex.ru by ewwl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
кошки Броло.

История появления "кошачьего" городка

Всё началось ещё в XVIII веке, когда жители Броло добивались церковной независимости от соседнего города Нонио.

В 1756 году Совет Общины Броло принял решение отделиться, но жители Нонио скептически отнеслись к этой затее.

"Когда в Броло появится приход, мышь наденет плащ", — гласит язвительный девиз.

Но спустя 11 лет Броло добился своей цели. В 1767 году приход Святого Антония Аббата был официально утверждён. В ту же ночь неизвестные прибили к двери администрации Нонио маленькую крысу в плаще — символ победы.

Именно эта история стала основой для "кошачьей" тематики деревни, ведь кто, как не кошки, способны справляться с мышами?

Что посмотреть в Броло

Броло — это настоящий рай для любителей кошек. Здесь вы найдёте:

  • Strescia dal Gat — пешеходную улицу, украшенную изображениями кошек.
  • Памятник кошке — установлен в 2006 году в центре деревни.
  • Фрески и картины — на стенах домов можно увидеть кота в стиле Ван Гога и "кричащего" кота, напоминающего знаменитый "Крик" Мунка.
  • Настоящих котов — они свободно гуляют по улочкам и с удовольствием идут на контакт с туристами.

Кроме того, в Броло есть красивые церкви, вилла Тарсис и великолепный дворец с итальянским садом. А если вы любите пешие прогулки, можно отправиться в поход по Монте-Крегно или Монте-Пиццо, наслаждаясь видами лесов Чезары.

Уточнения

Броло (итал. Brolo) — коммуна в Италии, располагается в области Сицилия, подчиняется административному центру Мессина. В коммуне 25 марта особо празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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